Главный герой «Сватов» рассказал о своём самочувствии после инсульта

Новости России. Народный артист России Фёдор Добронравов рассказал, как себя чувствует после перенесённого инсульта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Пятый канал, Добронравов опроверг информацию ряда СМИ о том, что снова находится в предынсультном состоянии.

«Слава богу, это всё прошло, вовремя меня подхватили. Спасибо врачам. Я полностью, на 100 процентов восстановился», – сказал артист.

Годом ранее Фёдор также пережил инсульт. Теперь врачи рекомендуют актёру регулярно обследоваться в больнице. Добронравов последовал рекомендациям медработников и сходил в медучреждение.

В начале 2019 года Фёдор Добронравов создал страницу в Instagram.