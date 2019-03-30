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Главный герой «Сватов» рассказал о своём самочувствии после инсульта

30 марта 2019 09:36
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Новости России. Народный артист России Фёдор Добронравов рассказал, как себя чувствует после перенесённого инсульта.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Пятый канал, Добронравов опроверг информацию ряда СМИ о том, что снова находится в предынсультном состоянии.  

«Слава богу, это всё прошло, вовремя меня подхватили. Спасибо врачам. Я полностью, на 100 процентов восстановился», – сказал артист.  

Годом ранее Фёдор также пережил инсульт. Теперь врачи рекомендуют актёру регулярно обследоваться в больнице. Добронравов последовал рекомендациям медработников и сходил в медучреждение.  

В начале 2019 года Фёдор Добронравов создал страницу в Instagram.  

«Мои сыновья будут следить за тем, чтобы я не наделал всяких ошибок» (здесь подробности).  

# Звезды # калейдоскоп # Федор Добронравов

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