Звезда сериала «Сваты» завёл страницу в Instagram: «Я в этом ничего не понимаю»

Новости России. Известный актер Федор Добронравов завел свою страницу в Instagram.

И уже опубликовал видео, в котором обратился к своим поклонникам. Он поздравил зрителей с наступившими праздниками и пожелал всего самого лучшего.

Федор Добронравов:

Я завел свою страницу и теперь буду делиться с вами по мере возможности новостями, передвижениями, спектаклями, фильмами. Мои сыновья будут следить за тем, чтобы я не наделал всяких ошибок, потому что я в этом ничего не понимаю.

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Сыновья – Виктор и Иван – за кадром оптимистично поддержали отца и отметили, что помогут.