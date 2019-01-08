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Звезда сериала «Сваты» завёл страницу в Instagram: «Я в этом ничего не понимаю»

08 января 2019 12:35
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Новости России. Известный актер Федор Добронравов завел свою страницу в Instagram.

И уже опубликовал видео, в котором обратился к своим поклонникам. Он поздравил зрителей с наступившими праздниками и пожелал всего самого лучшего.

Федор Добронравов:
Я завел свою страницу и теперь буду делиться с вами по мере возможности новостями, передвижениями, спектаклями, фильмами. Мои сыновья будут следить за тем, чтобы я не наделал всяких ошибок, потому что я в этом ничего не понимаю.

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Сыновья – Виктор и Иван – за кадром оптимистично поддержали отца и отметили, что помогут.

Звезда сериала «Сваты» завёл страницу в Instagram: «Я в этом ничего не понимаю»-1

Фото: instagram.com/dobronravov.fedor

Виктор Добронравов также опубликовал обращение отца и призвал интернет-пользователей подписываться на его страницу.

«Он удивительный, уникальный, солнечный человек, я не такой». Виктор Добронравов – об отце и семье (здесь подробнее).

За несколько дней на аккаунт подписались более 20 тысяч человек – пока на странице всего два поста.

Звезда сериала «Сваты» завёл страницу в Instagram: «Я в этом ничего не понимаю»-4

Фото: instagram.com/dobronravov.fedor

Поклонники отметили, что рады возможности сказать Федору Добронравову спасибо за роли и творчество.

«Вы лучший», – отметили поклонники.

Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Федор Добронравов # Виктор Добронравов

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