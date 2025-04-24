В Мингорисполкоме рассказали, какие предприятия столицы попадут на Республиканскую доску Почёта

Минск в их числе, что говорит об официальном признании весомого вклада столицы в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны. По итогам 2024 года валовой региональный продукт столицы сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. А инвестиции столицы составляют около 22 % от республиканских показателей. За 2024 год они составили почти 10 миллиардов рублей.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Не обделены были сферы здравоохранения (здесь представлены РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий) и, конечно же, наша транспортная сфера («Минсктранс», «Белинтертранс» и Национальный аэропорт города Минск). Мы себя проявили также и в научной сфере. Это физико-технический институт Национальной академии наук. По всем сферам, мы думаем, что в следующем году также приобретем новые знания и умения, что позволит нам добиться лучших результатов.

Также на Республиканскую доску Почета будет занесен Московский район столицы и ряд предприятий. Среди них «Интеграл», Минский парниково-тепличный комбинат и другие.