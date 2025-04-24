Зрелищно, слаженно и грандиозно – узнали, как суворовцы готовятся к параду на 9 Мая

Зрелищно, слаженно, грандиозно. Подготовка к параду на 9 Мая идет полным ходом, в год 80-летия Великой Победы шествие будет особенно торжественным. Участники марша усиленно чеканят шаг и добиваются образцовой строевой выправки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, сложившейся еще в 1945-м на параде в Москве, шествие открывают самые юные защитники отечества. В этом году всего 80 суворовцам предоставили честь вписаться в стройные ряды представителей Вооруженных Сил. В числе достойных – отличники учебы с образцовой дисциплиной и навыками строевой подготовки. Перед ними стоит непростая задача: таким немаленьким составом держать барабанный бой, демонстрируя слаженность. При этом миссия еще и особо ответственная, ведь юноши задают четкий ритм в 120 шагов в минуту всем последующим колоннам. Чтобы все прошло на высшем уровне, суворовцы тренируются три раза в день и с мужеством преодолевают трудности подготовки, ведь для многих участие в параде было мечтой.

Егор Вашута, учащийся Минского суворовского военного училища: Пару лет назад я смотрел парад с дедом по телевизору и спросил у него, что это за коробка детей с барабанами идет. Он мне ответил, что не дети – это суворовцы. И тогда для меня стало целью поступить в Минское суворовское училище и я представить себе не мог, что мне выпадет честь участвовать в таком мероприятии. Все происходит с таким интересом, что на сложности даже не обращаю внимание.

Иван Тяпко, учащийся Минского суворовского военного училища:

Это очень почетно пройти на площади перед Президентом, такая гордость за свою страну. Процесс подготовки не сложный уже, в начале было очень тяжело. Подготовку мы начали в начале марта, самым тяжелым было идти в ногу с перебоями.

Суворовцы тренируются на плацу Минской комендатуры вместе с другим расчетами, в которые входят военные, спасатели и весь силовой блок. Особым украшением марша станет парадная коробка, в составе которой будут только девушки. А новизна юбилейного шествия – расчет с немецкими овчарками. Кроме того, участие в параде примут военные из России, Китая, и ряда стран СНГ. Стать частью торжества готовится 30 пеших расчетов. В их составе порядка 4 тысяч человек.