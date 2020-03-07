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«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов

07 марта 2020 14:25
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А помните эти давние времена, когда многие из нас смотрели сериалы по телевизору, а не с помощью верного компьютера? Было это так давно, что можно купить себе накладную седую бороду и надевать её при общении с людьми от 15 лет и младше. 

Мы решили вспомнить несколько сериалов, которые в конце девяностых и начале нулевых были на слуху. Как поживают актёры, которые сыграли главные роли? 

Мятежный дух 

Камила Бордонаба (Марисса) 

После съёмок в сериале Камила создала музыкальную группу вместе с Лопилато, Рохасом и Коломбо. Однако коллектив долго не просуществовал, поскольку каждый захотел строить самостоятельную карьеру. Бордонаба также открыла художественную школу для детей, родители которых не могут оплачивать обучение в профессиональных учебных заведениях. В последнее время актриса не появляется на экранах. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -1

Фото: facebook.com/bordonabacamila 

Луисана Лопилато (Мия) 

После «Мятежного духа» Луисана продолжила съёмки в других сериалах, но они не получили широкой известности среди русскоязычной аудитории. В последнее время актриса всё реже появляется на экранах, но является лицом многих брендов, при этом не только мира моды. 

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«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -4

Фото: instagram.com/rebelde.way.russia и instagram.com/luisanalopilato 

Бенхамин Рохас (Пабло) 

Рохас после съёмок в сериале часто появлялся на телевидении в качестве гостя, до 2014 года снимался в сериалах и фильмах, а также писал музыку. Сейчас много времени уделяет дочери, а также пробует себя в разных сферах. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -7

Фото: instagram.com/rebelde_way_fanclub и instagram.com/rojas_benja 

Фелипе Коломбо (Мануэль) 

После «Мятежного духа» продолжал сниматься до 2014 года, также появился в клипе. После распада группы «Erreway», начал выступать дуэтом с Рохасом, но в 2014 году парни решили завершить проект. Сейчас актёр много времени проводит с семьёй, сотрудничает с рядом агентств. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -10

Фото: vk.com/felipecolombo и instagram.com/felipecolombook 

Баффи – истребительница вампиров 

Сара Мишель Геллар (Баффи) 

После съёмок в сериале актриса продолжила участвовать в других проектах. Сейчас Геллар играет не столь заметные роли, иногда появляется в качестве камео. Занимается озвучкой мультфильмов, а также является одной из основателей компании, которая связана с кулинарией. Кроме того, актриса выпустила собственную кулинарную книгу. 

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«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -13

Фото: instagram.com/buffysummersismyhero и instagram.com/sarahmgellar 

Джеймс Марстерс (Спайк) 

После завершения проекта Джеймс занялся музыкой и два года был фронтменом рок-группы Ghost of the Robot. Потом вновь вернулся в киноиндустрию и сейчас продолжает сниматься в телесериалах. Озвучил несколько видеоигр. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -16

Фото: instagram.com/jamie_marsters и instagram.com/jamesmarstersof 

Сверхъестественное 

Дженсен Эклс (Дин) 

Всё ещё продолжает сниматься в сериале, который выходит на экраны почти 15 лет. Помимо актёрской деятельности, выступал в роли режиссёра некоторых серий. У актёра есть супруга и трое детей. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -19

Фото: instagram.com/dean_winchester___ и instagram.com/jensenackles 

Джаред Падалеки (Сэм) 

Как и его коллега Эклс, Падалеки продолжает сниматься в «Сверхъестественном», а также совмещал эту деятельность со съёмками в сериале «Девочки Гилмор». Джаред женат, в семье трое детей. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -22

Фото: кадр из сериала и instagram.com/jaredpadalecki 

Сабрина – маленькая ведьма 

Мелисса Джоан Харт 

Актриса продолжает сниматься, хотя уже не так активно. Мелисса появлялась в рекламе, была ведущей международной премии. Вместе с мужем основала линию одежды. Супруги воспитывают троих детей. 

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«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -25

Фото: instagram.com/sabrina_spellman_vk и instagram.com/melissajoanhart 

Зена – королева воинов 

Люси Лоулесс 

Продолжает регулярно сниматься, была ведущей документальной телепрограммы, приняла участие в музыкальном шоу и выступала с концертами, участвовала в акции протеста экоактивистов. 

«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов -28

Фото: instagram.com/she_was_xena и instagram.com/reallucylawless 

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# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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