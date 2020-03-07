«Мятежный дух», «Баффи – истребительница вампиров», «Сабрина – маленькая ведьма». Как сейчас выглядят актёры подростковых сериалов

А помните эти давние времена, когда многие из нас смотрели сериалы по телевизору, а не с помощью верного компьютера? Было это так давно, что можно купить себе накладную седую бороду и надевать её при общении с людьми от 15 лет и младше.

Мы решили вспомнить несколько сериалов, которые в конце девяностых и начале нулевых были на слуху. Как поживают актёры, которые сыграли главные роли?

Мятежный дух

Камила Бордонаба (Марисса)

После съёмок в сериале Камила создала музыкальную группу вместе с Лопилато, Рохасом и Коломбо. Однако коллектив долго не просуществовал, поскольку каждый захотел строить самостоятельную карьеру. Бордонаба также открыла художественную школу для детей, родители которых не могут оплачивать обучение в профессиональных учебных заведениях. В последнее время актриса не появляется на экранах.