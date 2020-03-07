Отцы девушек – очень пугающие люди. Мужчина увидел свою дочь с парнем и за пару минут узнал о нём всё

Мужчина обедал в престижном итальянском ресторане, когда вошла его дочь с каким-то незнакомым парнем. Отец девушки решил немедленно убедиться, что молодой человек не пытается сблизиться с его дочкой из каких-то тёмных побуждений.

Как сообщает The New York Times, история эта произошла с американским миллиардером в октябре 2018 года. Увидев незнакомого парня со своей дочерью, мужчина обратился к официанту с просьбой сфотографировать молодого человека.

Получив снимок, мужчина загрузил его в специальное приложение и узнал значительную часть биографии юноши. В том числе, что его дочь на свидании с финансовым предпринимателем из Сан-Франциско.

Миллиардер скопировал информацию и отправил её своей дочери. Девушка была в шоке, она сама знала о своём парне намного меньше. Решив проверить данные отца, американка задала несколько наводящих вопросов своему спутнику и убедилась, что сведения верны.

По словам девушки, это было её самое удивительное свидание. Что касается молодого человека, вероятно, он на собственном опыте убедился, что любой отец очень дорожит своими дочерьми.

Отмечается, что данное приложение разрабатывалось для правоохранительных органов и специалистов по безопасности, чтобы облегчить им поиск информации о людях. Впрочем, доступ к технологии получили и некоторые инвесторы.

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о другом очень заботливом отце.