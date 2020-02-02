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Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов

02 февраля 2020 14:01
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Уже много лет зрители с удовольствием смотрят сериалы, следят за судьбами героев и актёров, которые исполнили роли этих персонажей. У каждого человека есть свои любимчики, но мы решили выяснить, как сейчас поживают актрисы, запомнившиеся яркими ролями в сериалах прошлого века. 

Наталья Орейро, 42 года 

Прославилась благодаря сериалам «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел». С конца 1990-ых и до сих пор совмещает съёмки с карьерой певицы. Счастлива в браке со вторым мужем, пара сделала татуировки на безымянных пальцах, вместо использования колец. 

Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов -1

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_rostov и instagram.com/natalia_oreiro_world 

Элен Ролле, 53 года 

Стала известна после выхода на экраны сериала «Элен и ребята». Строго говоря, Ролле всю жизнь играет роль Элен Жирар. Начала в сериале «Первые поцелуи», который затем получил ответвление «Элен и ребята», а оно – продолжения: «Грёзы любви», «Каникулы любви», «Тайны любви». Замужем не была. 

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Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов -4

Фото: instagram.com/helene.rolles 

Робин Райт, 53 года 

18-летняя актриса дебютировала в сериале «Санта-Барбара», который сделал девушку знаменитой и востребованной. Во время съёмок Райт встретила и первого супруга – Дэйна Уизерспуна, парень был коллегой Робин. Затем актриса долгое время сходилась и расставалась со вторым супругом – Шоном Пенном. Окончательно пара разошлась в 2015 году, а в 2018 году Райт вышла замуж в третий раз. Сейчас у актрисы за плечами более 40 ролей, и она продолжает сниматься. 

Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов -7

Фото: instagram.com/missis.fkr и instagram.com/90tvru 

Виктория Руффо, 57 лет 

Получила известность благодаря сериалу «Просто Мария». В настоящее время совмещает съёмки с игрой в театре. В первом браке родила сына, во втором – близнецов Викторию и Ануара. 

Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов -10

Фото: instagram.com/soapoperas90 и instagram.com/victoriaruffo 

Луселия Сантуш, 62 года 

Прославилась благодаря сериалу «Рабыня Изаура», в который была приглашена с театральной сцены. После огромного успеха сериала Сантуш стала очень востребованной актрисой и продолжала сниматься до 2009 года. Спустя десять лет сыграла ещё в двух кинокартинах. Четыре года была замужем, в браке родился сын. Увлекается йогой. 

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Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов -13

Фото: instagram.com/stars_touch и instagram.com/luceliasantosoficial 

Вероника Кастро, 67 лет 

Обрела популярность благодаря сериалу «Богатые тоже плачут». В браке не была, есть два сына. С 1990-ых совмещала работу на телевидении со съёмками в фильмах и сериалах. С 2008 по 2018 года прерывала актёрскую карьеру, затем появилась в теленовелле «Дом цветов», а в 2019 году объявила об окончательном уходе из актёрской профессии. 

Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов -16

Фото: instagram.com/gabyleonarda и instagram.com/vrocastroficial 

Кстати, несколько месяцев назад мы решили узнать, как изменились актёры «Санта-Барбары». 

Взглянуть на них можно здесь

# Кино # калейдоскоп # Наталья Орейро # Элен Ролле # Робин Райт # Виктория Руффо # Луселия Сантуш # Вероника Кастро # Фотофакт

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