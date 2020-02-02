Что стало с Ролле из «Элен и ребята» и ещё пятью культовыми актрисами сериалов

Уже много лет зрители с удовольствием смотрят сериалы, следят за судьбами героев и актёров, которые исполнили роли этих персонажей. У каждого человека есть свои любимчики, но мы решили выяснить, как сейчас поживают актрисы, запомнившиеся яркими ролями в сериалах прошлого века. Наталья Орейро, 42 года Прославилась благодаря сериалам «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел». С конца 1990-ых и до сих пор совмещает съёмки с карьерой певицы. Счастлива в браке со вторым мужем, пара сделала татуировки на безымянных пальцах, вместо использования колец.

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_rostov и instagram.com/natalia_oreiro_world

Элен Ролле, 53 года Стала известна после выхода на экраны сериала «Элен и ребята». Строго говоря, Ролле всю жизнь играет роль Элен Жирар. Начала в сериале «Первые поцелуи», который затем получил ответвление «Элен и ребята», а оно – продолжения: «Грёзы любви», «Каникулы любви», «Тайны любви». Замужем не была. Как они сейчас поживают? Семь российских актёров, которые прославились одной ролью

Фото: instagram.com/helene.rolles

Робин Райт, 53 года 18-летняя актриса дебютировала в сериале «Санта-Барбара», который сделал девушку знаменитой и востребованной. Во время съёмок Райт встретила и первого супруга – Дэйна Уизерспуна, парень был коллегой Робин. Затем актриса долгое время сходилась и расставалась со вторым супругом – Шоном Пенном. Окончательно пара разошлась в 2015 году, а в 2018 году Райт вышла замуж в третий раз. Сейчас у актрисы за плечами более 40 ролей, и она продолжает сниматься.

Фото: instagram.com/missis.fkr и instagram.com/90tvru

Виктория Руффо, 57 лет Получила известность благодаря сериалу «Просто Мария». В настоящее время совмещает съёмки с игрой в театре. В первом браке родила сына, во втором – близнецов Викторию и Ануара.

Фото: instagram.com/soapoperas90 и instagram.com/victoriaruffo

Луселия Сантуш, 62 года Прославилась благодаря сериалу «Рабыня Изаура», в который была приглашена с театральной сцены. После огромного успеха сериала Сантуш стала очень востребованной актрисой и продолжала сниматься до 2009 года. Спустя десять лет сыграла ещё в двух кинокартинах. Четыре года была замужем, в браке родился сын. Увлекается йогой. Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все

Фото: instagram.com/stars_touch и instagram.com/luceliasantosoficial

Вероника Кастро, 67 лет Обрела популярность благодаря сериалу «Богатые тоже плачут». В браке не была, есть два сына. С 1990-ых совмещала работу на телевидении со съёмками в фильмах и сериалах. С 2008 по 2018 года прерывала актёрскую карьеру, затем появилась в теленовелле «Дом цветов», а в 2019 году объявила об окончательном уходе из актёрской профессии.

Фото: instagram.com/gabyleonarda и instagram.com/vrocastroficial