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Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить

07 марта 2020 11:25
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Насколько хорошо люди приспособили под себя мир? Сейчас есть так много удобных вещей, что почти никто об этом не задумывается. Редко кто обращает внимание и на дизайн, ведь кажется естественным сделать всё так, чтобы людям было приятно пользоваться вещами. 

Впрочем, есть дизайнеры, которые специально придумывают неудобные вещи. Встречаются и люди, создающие странные предметы. При взгляде на них возникает вопрос: для кого этого делалось? 

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением 

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-1

Фото: reddit.com/user/ManiacalMud 

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-3

Фото: reddit.com/user/Johnlennonisdead 

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-5

Фото: reddit.com/user/weenieZ

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-7

Фото: reddit.com/user/strideley 

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-9

Фото: reddit.com/user/lajosyext 

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-11

Фото: reddit.com/user/Folkhunt 

Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить-13

Фото: reddit.com/user/lajosyext 

Кстати, недавно мы рассказывали о занятных вещах, которые захочется купить себе.

Среди них светильник, закладка для книг и вооружённый цыплёнок – здесь подробнее

# Дизайн # калейдоскоп # Фотофакт

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