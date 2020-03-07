Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить

Насколько хорошо люди приспособили под себя мир? Сейчас есть так много удобных вещей, что почти никто об этом не задумывается. Редко кто обращает внимание и на дизайн, ведь кажется естественным сделать всё так, чтобы людям было приятно пользоваться вещами.

Впрочем, есть дизайнеры, которые специально придумывают неудобные вещи. Встречаются и люди, создающие странные предметы. При взгляде на них возникает вопрос: для кого этого делалось?

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением