Эльфы весом 30 кг и букет из сахарных цветов. Работы белорусов победили на Всемирном кулинарном кубке
На Кубке мира по кулинарному искусству, который состоялся не так давно в Люксембурге, белорусские кондитеры завоевали 14 медалей!
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге – Наталия Веленцевич, организатор Международного Чемпионата кондитерского искусства в Минске – Людмила Овсянникова и обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге – Надежда Богатенко.
Надежда, что Вы представляли на Кубке мира по кулинарному искусству?
Надежда Богатенко, обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге:
У меня работа была из шоколада, называлась она «Магическая лаборатория». У меня были сказочные герои – эльфы. За основу я брала стиль стим-панк, мои герои были одеты в одежду в этом стиле. У меня оценивалась оригинальность идеи. Они, конечно, похожи на эльфов, которых изображают традиционно в мультфильмах, но всё равно они отличаются, потому что у них были очень большие уши. Когда я слепила своих героев, ушко приставила, а оно – очень большое, но у меня не поднялась рука его отрезать. Работа весила больше 30 кг.
Сколько Вы её делали?
Надежда Богатенко:
Я делала две недели, неограниченного времени.
Какова участь этой шоколадной экспозиции?
Надежда Богатенко:
Сейчас она выставляется у нас на заводе в актовом зале для того, чтобы сотрудники могли посмотреть.
Наталья, а какая у Вас была работа представлена на Кубке мира по кулинарному искусству? Чем вы поразили публику?
Наталия Веленцевич, обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге:
Я представляла работу из сахарных цветов, выполненных в английском стиле. Она была представлена на канделябре, на котором возвышались 5 шоколадных свечей. Они были окутаны большим букетом цветов. В моём букете присутствовала протея, альстрёмерия, различные ягодки, веточки папоротника, эвкалипта, дикий лук.