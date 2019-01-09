Эльфы весом 30 кг и букет из сахарных цветов. Работы белорусов победили на Всемирном кулинарном кубке

На Кубке мира по кулинарному искусству, который состоялся не так давно в Люксембурге, белорусские кондитеры завоевали 14 медалей! Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге – Наталия Веленцевич, организатор Международного Чемпионата кондитерского искусства в Минске – Людмила Овсянникова и обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге – Надежда Богатенко.

Надежда, что Вы представляли на Кубке мира по кулинарному искусству? Надежда Богатенко, обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге:

У меня работа была из шоколада, называлась она «Магическая лаборатория». У меня были сказочные герои – эльфы. За основу я брала стиль стим-панк, мои герои были одеты в одежду в этом стиле. У меня оценивалась оригинальность идеи. Они, конечно, похожи на эльфов, которых изображают традиционно в мультфильмах, но всё равно они отличаются, потому что у них были очень большие уши. Когда я слепила своих героев, ушко приставила, а оно – очень большое, но у меня не поднялась рука его отрезать. Работа весила больше 30 кг.

Сколько Вы её делали? Надежда Богатенко:

Я делала две недели, неограниченного времени.