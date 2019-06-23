Открывая неизвестные факты и события из жизни «Партизан Беларуси». В интернете появится онлайн-формуляр

Новости Беларуси. Издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков создают информационный ресурс об участниках партизанского и подпольного движения на территории нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На портале partizany.by будет собрана индивидуальная картотека, а также краткая история и интерактивные карты боев, фотолетопись тех событий.

К 1 июля коллеги обещают оцифровать около 30 тысяч наградных документов. Всего же, по некоторым данным, на территории Беларуси действовали более 400 тысяч партизан. Телеканал СТВ также готовится к празднованию юбилея. В регулярной армии, подполье или в партизанском отряде – если спросить у любого белоруса, воевал ли кто-то в его семье, – ответ будет утвердительным. Воевал, пропал без вести или пал смертью храбрых.

Подробности спустя десятилетия пытаются отыскать потомки, благо шерстить архивы все чаще необязательно. В России создали онлайн-базу данных воевавших в Красной Армии под началом Минобороны СССР. Но как быть нам, белорусам? Где защищать Родину не по приказу, а по праву хозяев своей земли отправились не менее 400 тысяч партизан и подпольщиков? О них данных в широком доступе пока нет.





Александр Морунов, сотрудник отдела экранных искусств Национальной академии наук Беларуси:

Такой почвеннический коренной патриотизм. Это не державничество. Разница, наверное, есть, когда солдат или офицер регулярной армии, он может воевать за свою Родину на чужой территории. Он может быть патриотом абстрактной родины, как государство, может выполнять долг, присягу.





О том, что в партизанских отрядах дисциплина была серьезной, а система работала как часы даже в самые жаркие периоды, можно убедиться в Национальном архиве Беларуси. Здесь тысячи томов – машинно- или рукописных, на обычной бумаге или газетных урывках. На них состав отрядов, боевые характеристики и, конечно, наградные листы. Значит, эти люди не исчезли бесследно.

Оцифровкой документов занялась редакция издательского дома «Беларусь сегодня». 1 июля первые данные появятся в открытом доступе.

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:

Портал будет иметь возможность поиска по фамилии, по каким-то расширенным параметрам, по году рождения. Карточка будет включать фамилию, имя, отчество, год и место рождения партизана, национальность.

Дальше будут отсканированы документы, которые пользователи смогут листать, открывать, сохранять себе на компьютер, делиться в соцсетях – куда ж без этого.

Сегодня на сайт уже загружены более 30 тысяч таких карточек. Наградных листов на одного человека может быть с десяток, все данные после оцифровки вручную вносят в онлайн-формуляр. Представьте, какой это пласт работы.

Александр Мамошко, координатор проекта «Партизаны Беларуси»:

С машинописными проще, но в рукописных больше каких-то подробностей, потому что даже перечень бригад и отрядов разнился. Мы составили список согласно информации, которую нам предоставил архив, и мы соответствуем всё с этим списком, чтобы получить глобальную историю партизанского движения в Беларуси.

Кстати, со временем сайт будет дополняться, к этому приложат руку историки, журналисты и даже потомки героев. Конечно, например, история Миная Шмырева в уточнениях нуждается меньше, но его формуляр тоже есть.