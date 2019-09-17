Девушка не смогла без боли ходить в новых босоножках. У подруги это вызвало только смех – взгляните сами

Молодая девушка Эйли из Глазго заказала в интернет-магазине новые босоножки. Надев их на прогулку, она не смогла комфортно передвигаться. В этой истории интересно то, что производитель обуви ни в чем не виноват.

Девушка получила новые босножки и решила сразу же их выгулять. Спустя короткое время она уже не могла идти в них. Дискомфорт перерос в настоящую боль. Несмотря на это Эйли прогуляла всю ночь и планировала утром оставить гневный отзыв продавцу обуви. Но этого не произошло.