Девушка не смогла без боли ходить в новых босоножках. У подруги это вызвало только смех – взгляните сами

Молодая девушка Эйли из Глазго заказала в интернет-магазине новые босоножки. Надев их на прогулку, она не смогла комфортно передвигаться. В этой истории интересно то, что производитель обуви ни в чем не виноват.
Девушка получила новые босножки и решила сразу же их выгулять. Спустя короткое время она уже не могла идти в них. Дискомфорт перерос в настоящую боль. Несмотря на это Эйли прогуляла всю ночь и планировала утром оставить гневный отзыв продавцу обуви. Но этого не произошло.
Фото: twitter.com/GeorgiaH15_
Подруга заметила новые босоножки и посмеялась над тем, как Эйли их надела. Она не смогла сдержать смех и поделилась этой комичной историей с подписчиками своего Twitter-аккаунта. Оказалось, что Эйли надела обувь для левой ноги на правую и наоборот.
Эйли расстроилась из-за такого конфуза, а ее подруга не сдерживала смеха. Ее пост набрал больше 33 тысяч лайков и 1,5 тысячи репостов.
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