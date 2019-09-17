В память о муже 94-летняя женщина сделала татуировку. И не намерена на этом останавливаться

Женщина сделала татуировку на запястье в память о муже. По информации Daily Mail, 94-летняя Хильда Вест решила сделать татуировку. Пенсионерка хотела сделать что-то особенное, чтобы отметить день рождения своего покойного мужа Эрнеста. Женщина сделала тату с инициалами супруга, с которым они прожили в браке 70 лет. Мужчина умер в 2014 году. Рядом с новым изображением набиты инициалы сына.

Хильда Вест:

День рождения Эрнеста был бы в этом месяце, и я хотела отметить это событие. Мы были женаты 70 лет, и я его очень любила. Женщина живет в доме для пожилых людей. И его работники пригласили мастера к себе.

Пенсионерка призналась, что все прошло гладко и боли не чувствовалось. Хильда отметила, что очень рада своему поступку. Хильда Вест:

Я, наверное, самый старый человек в Великобритании, которому сделали татуировку, и я очень горжусь этим. Я смотрю на свои тату каждый день и думаю о муже и сыне. Я не собираюсь останавливаться на инициалах. Я хочу сделать бабочку или павлина.