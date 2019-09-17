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В память о муже 94-летняя женщина сделала татуировку. И не намерена на этом останавливаться

17 сентября 2019 12:29
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Женщина сделала татуировку на запястье в память о муже.  

По информации Daily Mail, 94-летняя Хильда Вест решила сделать татуировку. Пенсионерка хотела сделать что-то особенное, чтобы отметить день рождения своего покойного мужа Эрнеста.  

Женщина сделала тату с инициалами супруга, с которым они прожили в браке 70 лет. Мужчина умер в 2014 году. Рядом с новым изображением набиты инициалы сына.  

В память о муже 94-летняя женщина сделала татуировку. И не намерена на этом останавливаться -1

Хильда Вест:  
День рождения Эрнеста был бы в этом месяце, и я хотела отметить это событие. Мы были женаты 70 лет, и я его очень любила.  

Женщина живет в доме для пожилых людей. И его работники пригласили мастера к себе.  

В память о муже 94-летняя женщина сделала татуировку. И не намерена на этом останавливаться -4

Пенсионерка призналась, что все прошло гладко и боли не чувствовалось. Хильда отметила, что очень рада своему поступку. 

Хильда Вест: 
Я, наверное, самый старый человек в Великобритании, которому сделали татуировку, и я очень горжусь этим. Я смотрю на свои тату каждый день и думаю о муже и сыне. Я не собираюсь останавливаться на инициалах. Я хочу сделать бабочку или павлина. 

В память о муже 94-летняя женщина сделала татуировку. И не намерена на этом останавливаться -7

Мастер, который делал татуировку, рассказал, что это был необычный опыт.  

«Она справилась с болью лучше, чем некоторые из бодибилдеров, которым делали тату».  

Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать (читать далее).  

# Брак и семья # калейдоскоп # Хильда Вест

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