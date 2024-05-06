Мужчина в 86 лет женился на своей первой любви из университета

86-летний мужчина из Китая женился на своей первой любви.
86-летний мужчина из Китая женился на своей первой любви.
Фото: South China Morning Post
Они учились вместе в Пекинском университете и были влюблены друг в друга, но их пути разошлись. Они оба завели семьи, но после смерти супругов начали общаться и поняли, что хотят жить вместе, пишет South China Morning Post.
Свадьба пары вызвала большой интерес интернет-сообщества в Китае и за его пределами. Молодоженов поздравили не только близкие родственники, но и многочисленные пользователи социальных сетей.
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