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Мужчина в 86 лет женился на своей первой любви из университета

06 мая 2024 08:45
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86-летний мужчина из Китая женился на своей первой любви.

Мужчина в 86 лет женился на своей первой любви из университета -1


Фото: South China Morning Post

Они учились вместе в Пекинском университете и были влюблены друг в друга, но их пути разошлись. Они оба завели семьи, но после смерти супругов начали общаться и поняли, что хотят жить вместе, пишет South China Morning Post.

Свадьба пары вызвала большой интерес интернет-сообщества в Китае и за его пределами. Молодоженов поздравили не только близкие родственники, но и многочисленные пользователи социальных сетей.

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# Брак и семья # калейдоскоп

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