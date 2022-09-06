6 сентября отмечают День рыжих. Чем ещё известен этот день в истории?

День рыжих

6 сентября отмечается День рыжих. Рыжий цвет волос считается самым редким в мире, им обладают от 1 % до 2 % всех людей. В старину рыжих воспринимали как обладателей колдовской силы и даже опасались их, а сегодня огненный цвет волос считается очень привлекательным. Особенно редким считается сочетание рыжих волос и голубых или зеленых глаз, ведь гены, отвечающие за такие цвета, являются рецессивными. Как ни печально, но согласно статистическим данным, количество людей, имеющих рыжий цвет волос, стремительно уменьшается. Поэтому поздравим всех рыжеволосых с этим днем.

150 лет назад, в 1872 году в Берлине состоялась встреча трех императоров: германского Вильгельма I, австро-венгерского Франца Иосифа I и российского Александра II. Берлинская встреча положила начало так называемому союзу трех императоров, оформленному в следующем году пакетом разных соглашений и просуществовавшему до середины 1880-х годов. Стороны декларировали взаимные дружеские отношения, приверженность сохранению статус-кво в Европе и волю к обузданию революционных смут. Итогом встречи стали соглашения о дружбе и сотрудничестве между тремя странами. 6 сентября 1936 года учреждено почетное звание «Народный артист СССР»

6 сентября 1936 года было учреждено почетное звание «Народный артист СССР». Это было первое высшее почетное звание в стране. Позже появились народные учителя, народные художники и народные архитекторы. Оно присваивалось наиболее выдающимся деятелям искусства, внесшим особый вклад в развитие советского театра, музыки, телевидения и радиовещания. Первым народным артистом СССР стал Константин Станиславский, последним – в 1991 году – Олег Янковский. За время существования звания были награждены более 1 000 человек. День полетов над землей