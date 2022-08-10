Мужчина своровал три куска мыла, чтобы сесть в тюрьму. Причина такого поступка вас шокирует

60-летний мужчина ворует, чтобы его арестовали и отправили в тюрьму. Предвидим вопрос многих: зачем он это делает? Объясняем.



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Мужчина из Таиланда украл из аптеки три куска мыла на сумму 17 батов [1,20 белорусских рублей – прим. ред.], чтобы его арестовали, потому что он слишком беден, чтобы жить на свободе, сообщает Oddity Central. Инцидент произошел в провинции Чонбури, к югу от Бангкока. Сообщается, что в местности существуют четкие предупреждения о кражах. Преступникам грозит штраф до 30-кратной стоимости украденных товаров или лишение свободы.