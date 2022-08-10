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Мужчина своровал три куска мыла, чтобы сесть в тюрьму. Причина такого поступка вас шокирует

10 августа 2022 15:41
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60-летний мужчина ворует, чтобы его арестовали и отправили в тюрьму. Предвидим вопрос многих: зачем он это делает? Объясняем.

Мужчина своровал три куска мыла, чтобы сесть в тюрьму. Причина такого поступка вас шокирует -1


Фото: thairath.co.th

Мужчина из Таиланда украл из аптеки три куска мыла на сумму 17 батов [1,20 белорусских рублей – прим. ред.], чтобы его арестовали, потому что он слишком беден, чтобы жить на свободе, сообщает Oddity Central. Инцидент произошел в провинции Чонбури, к югу от Бангкока. Сообщается, что в местности существуют четкие предупреждения о кражах. Преступникам грозит штраф до 30-кратной стоимости украденных товаров или лишение свободы.

Мужчина своровал три куска мыла, чтобы сесть в тюрьму. Причина такого поступка вас шокирует -4


Фото: thairath.co.th

Мужчине суровое наказание как раз на руку. Прохожий предлагал ему заплатить штраф, но получил отказ. Мужчина настоял, чтобы сотрудники аптеки вызвали полицию. Им ничего не оставалось, как послушать вора. Во время допроса мужчина признался, что предпочитает некоторое время проводить за решеткой, где будет получать трехразовое питание и общаться с людьми. Но пока не ясно, какое именно наказание ждет тайца.

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# Кража # калейдоскоп # Фотофакт

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