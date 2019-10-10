Мужчина прочитал дневник жены и изменился до неузнаваемости. Супруга всего лишь написала стихотворение

Мужчина прочитал дневник своей жены. Это принесло не разлад в семье, а настоящую выгоду.

Эрл из Англии прочитал личный дневник своей жены, который она забыла на столе, пишет Mirror. Он не ожидал, что наткнется на неприятные тайны своей супруги. Мужчина думал, что прочитает о ее переживаниях или ежедневных мыслях, но он увидел жестокие слова в свой адрес.

Жена Эрла вместо признаний в любви в дневнике написала стихотворение, в котором назвала супруга бездельником с несовершенной фигурой. Берни написала стихотворение ради шутки, оно просто пришло ей на ум в один из дней. Она записала строчки, потому что это подняло ей настроение.

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