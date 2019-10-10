Мужчина прочитал дневник жены и изменился до неузнаваемости. Супруга всего лишь написала стихотворение

Мужчина прочитал дневник своей жены. Это принесло не разлад в семье, а настоящую выгоду.
Эрл из Англии прочитал личный дневник своей жены, который она забыла на столе, пишет Mirror. Он не ожидал, что наткнется на неприятные тайны своей супруги. Мужчина думал, что прочитает о ее переживаниях или ежедневных мыслях, но он увидел жестокие слова в свой адрес.
Жена Эрла вместо признаний в любви в дневнике написала стихотворение, в котором назвала супруга бездельником с несовершенной фигурой. Берни написала стихотворение ради шутки, оно просто пришло ей на ум в один из дней. Она записала строчки, потому что это подняло ей настроение.
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Однако у Эрла четверостишье не вызвало улыбку. Он был очень расстроен и обижен. Избежать ссоры не удалось. Когда эмоции улеглись, Эрл решил доказать жене, что он не бесполезный и может выглядеть привлекательно. Он начал посещать спортзал и за три месяца потерял около 20 килограммов.
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Сейчас Эрл выглядит спортивно, у него на животе красуются 6 кубиков пресса. Он признался, что благодарен жене за то обидное стихотворение, которым она смогла мотивировать его измениться в лучшую сторону. Теперь пара живет в гармонии: Эрл и Берни занимаются спортом, выглядят отлично и этим самым мотивируют друг друга к лучшим результатам.
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