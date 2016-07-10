Прямой эфир

5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть

10 июля 2016 14:50
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Общеизвестное правило для всех худеющих: чем меньше калорий в рационе, тем меньше число на весах. Предлагаем включить в рацион 5 продуктов, которые точно не отложатся на боках.

Тмин

Ученые доказали, что употребляя чайную ложку тмина, снижение веса будет проходить быстрее на целых 10%. Растение содержит фитостерол, который уменьшает усвоение и всасывание холестерина, поступающего с пищей, и лейцин – аминокислоту, помогающую наращивать мышечную массу. Помимо этого в тмине есть биофлавоноиды, убивающие бактерии и раковые клетки.


Желатин

Соблюдая белковую диету, не обязательно есть только куриные грудки и яйца. Настоящее «сокровище» –желатин. В 100 гр вещества содержится 86 го белка, в то время как в нежирном курином мясе – всего 20 гр. Лучше выбирать желатин в пластинках, потому что он имеет менее выраженный специфический запах и вкус.

5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть-1



Фасоль

Фасоль хороша не только потому, что содержит большое количество растительного белка. Бобы богаты клетчаткой. Соединяясь с жидкостью в желудке, фасоль разбухает. Из-за растяжения стенок желудка насыщение наступает чуть быстрее.



Суп

Практически любой суп русской кухни является диетическим. Главное, чтобы для блюда использовался нежирный бульон. Жидкость заполняет желудок, растягивая его стенки, и мозг подает сигнал о насыщении.

5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть-3



Огурцы

Низкокалорийные овощи в рационе худеющего не сюрприз. Но питательная ценность здесь не при чем. Помимо огурцов можно есть морковь, перец, сельдерей. Есть необходимо то, что хрустит. Звуки во время приема пищи играют большую роль в ощущениях мозга. Похрустывая или чавкая, вы съедите меньше.

5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть-6

Автор: Наталия Колешко

# Еда # Фотофакт # калейдоскоп

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