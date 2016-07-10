5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть

Общеизвестное правило для всех худеющих: чем меньше калорий в рационе, тем меньше число на весах. Предлагаем включить в рацион 5 продуктов, которые точно не отложатся на боках.



Тмин



Ученые доказали, что употребляя чайную ложку тмина, снижение веса будет проходить быстрее на целых 10%. Растение содержит фитостерол, который уменьшает усвоение и всасывание холестерина, поступающего с пищей, и лейцин – аминокислоту, помогающую наращивать мышечную массу. Помимо этого в тмине есть биофлавоноиды, убивающие бактерии и раковые клетки.





Желатин



Соблюдая белковую диету, не обязательно есть только куриные грудки и яйца. Настоящее «сокровище» –желатин. В 100 гр вещества содержится 86 го белка, в то время как в нежирном курином мясе – всего 20 гр. Лучше выбирать желатин в пластинках, потому что он имеет менее выраженный специфический запах и вкус.