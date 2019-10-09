Выпадают волосы? Это может происходить из-за стресса

Обычно люди довольно тяжело переживают выпадение волос. Причины этого разнообразны – гены, гормоны и нехваток витаминов. Может ли стресс быть одной из них?

Иногда всё в жизни выходит из-под контроля и хочется схватиться за голову. Но если стресс длительный, то организм реагирует на него негативно. Могут возникнуть боли в голове, животе или спине, нарушение сна или даже высокое давление.

О том, является ли выпадение волос симптомом стресса, изданию n-tv.de рассказала доктор медицины Берндт Ригер.

«Стресс может стать причиной выпадения волос», – отмечает врач. Помимо стресса, существует и множество других причин, которые могут привести к этому.

Но когда выпадение волос становится реальной причиной для беспокойства?

Каждый человек теряет от 70 до 100 волос в день. Потеря этого количества волос является частью естественного цикла. Он нарушается, когда волосы заметно истончаются, лоб становится выше или появляются круглые облысевшие области на голове. Существует целый ряд причин выпадения волос: диеты, инфекции, дисфункция щитовидной железы, наследственность, побочные эффекты некоторых лекарств и просто стресс. При выпадении волос необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину вашего конкретного случая.

Решение в корне

«Существуют причины потери волос, связанные со стрессом: перенапряжение разрушает жизненно важные вещества в организме», – объясняет Ригер. «В связи с этим их не хватает и в корнях волос. Из-за недостатка определенных веществ волосы становятся тусклыми и ломкими. Из-за постоянной нехватки полезных элементов, вызванной стрессом, увеличивается концентрация определенных медиаторов (сигнальных веществ) в коже головы».

Поскольку каждый волосяной фолликул окружен густой сетью нервных волокон, то из-за стресса могут начаться воспалительные реакции возле корней волос, нарушение их роста или даже выпадение. Поскольку выпадение волос обычно означает новый стресс для человека, это может создать замкнутый круг.

Многие производители знают об этом и предлагают своим клиентам различные средства, капсулы или шампуни с витаминами специально для волос. Однако они помогают не в каждом случае. Необходима консультация специалиста.

Было бы лучше, надежнее и дешевле постоянно снижать уровень стресса в жизни. Это настоящий вызов для людей, которые постоянно в пребывают нем. Люди должны сначала понять, что вызывает их стресс. Только тогда есть возможность изменить ситуацию. Те, кому не удается самостоятельно справиться с постоянным стрессом, должны обязательно обратиться за помощью – ради своего здоровья в целом.

Если стресс уменьшается, волосы могут снова начать расти.

Также стресс, тревога или депрессия также могут привести к тому, что люди могут попросту вырвать свои волосы. Это называется трихотилломания. Это навязчивое состояние, необходимо обязательно обратиться к врачу.