Это всё, что тебе дала мама? Светлаков разыграл сына и отнял у него деньги

Актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с 6-летним Иваном. Светлаков старается не афишировать личную жизнь, поэтому редко показывает детей в социальных сетях.

На кадрах актер обращается к поклонникам и болельщикам. Он призывает посетить матч и разыгрывает шутку с сыном.

Сергей Светлаков:

Ты, человек, скажи мне, пожалуйста, чем ты готов пожертвовать, чтобы попасть на стадион? 250 рублей? Это все, что тебе дала мама?