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Это всё, что тебе дала мама? Светлаков разыграл сына и отнял у него деньги

10 октября 2019 08:46
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Новости России. Сергей Светлаков поделился с поклонниками редкими кадрами с сыном.

Актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с 6-летним Иваном. Светлаков старается не афишировать личную жизнь, поэтому редко показывает детей в социальных сетях.

Это всё, что тебе дала мама? Светлаков разыграл сына и отнял у него деньги-1

Скриншот из видео instagram.com/ssvetlakov

На кадрах актер обращается к поклонникам и болельщикам. Он призывает посетить матч и разыгрывает шутку с сыном.

Сергей Светлаков:
Ты, человек, скажи мне, пожалуйста, чем ты готов пожертвовать, чтобы попасть на стадион? 250 рублей? Это все, что тебе дала мама?

Это всё, что тебе дала мама? Светлаков разыграл сына и отнял у него деньги-4

Скриншот из видео instagram.com/ssvetlakov

Поклонники артиста оценили шутку, оставив много веселых комментариев. Многие отметили, что Иван очень подрос и похож на известного папу.

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Сергей Светлаков показывал поклонникам свою семью в прошлом году. Тогда актер подписал фото: «Найди на фото кого-то нового».

Это всё, что тебе дала мама? Светлаков разыграл сына и отнял у него деньги-7

Фото: instagram.com/ssvetlakov

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# Звезды # калейдоскоп

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