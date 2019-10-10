Это всё, что тебе дала мама? Светлаков разыграл сына и отнял у него деньги
Новости России. Сергей Светлаков поделился с поклонниками редкими кадрами с сыном.
Актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с 6-летним Иваном. Светлаков старается не афишировать личную жизнь, поэтому редко показывает детей в социальных сетях.
Скриншот из видео instagram.com/ssvetlakov
На кадрах актер обращается к поклонникам и болельщикам. Он призывает посетить матч и разыгрывает шутку с сыном.
Сергей Светлаков:
Ты, человек, скажи мне, пожалуйста, чем ты готов пожертвовать, чтобы попасть на стадион? 250 рублей? Это все, что тебе дала мама?
Скриншот из видео instagram.com/ssvetlakov
Поклонники артиста оценили шутку, оставив много веселых комментариев. Многие отметили, что Иван очень подрос и похож на известного папу.
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Сергей Светлаков показывал поклонникам свою семью в прошлом году. Тогда актер подписал фото: «Найди на фото кого-то нового».
Фото: instagram.com/ssvetlakov
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