Прямой эфир

Коктейль, который поможет похудеть: простой рецепт

07 февраля 2019 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим жиросжигающий коктейль. Если вы боретесь с лишним весом, то начинайте свой день именно с этого напитка за час до основного приема пищи. Ингредиенты: огурец, петрушка, имбирь, сок лимона и вода.   

Коктейль, который поможет похудеть: простой рецепт-1

Как приготовить жиросжигающий коктейль? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим фруктовый омлет для детей. Пошаговый рецепт
07 февраля 2019 06:39

Готовим фруктовый омлет для детей. Пошаговый рецепт

Готовим банановый рулет. Пошаговый рецепт
06 февраля 2019 08:05

Готовим банановый рулет. Пошаговый рецепт

Жареный ананас в карамели: простой рецепт
05 февраля 2019 06:47

Жареный ананас в карамели: простой рецепт