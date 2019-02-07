Коктейль, который поможет похудеть: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Приготовим жиросжигающий коктейль. Если вы боретесь с лишним весом, то начинайте свой день именно с этого напитка за час до основного приема пищи. Ингредиенты: огурец, петрушка, имбирь, сок лимона и вода.