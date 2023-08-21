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Мужчина захотел удивить свою супругу и подарил ей целое поле цветов

21 августа 2023 06:38
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Мужчина познакомился со своей женой еще в школе, вскоре женился, а в 2023 году супруги отмечают 50 годовщину свадьбы. По этому поводу муж подготовил весьма необычный подарок.

Мужчина захотел удивить свою супругу и подарил ей целое поле цветов -1

Фото: Good Morning America

Он решил, что любимая достойна самого лучшего, и обычным букетом тут не обойтись. Поэтому мужчина вырастил целое поле цветов. Еще весной он засеял 32 гектара подсолнухами и до самого праздника держал это в тайне от жены, пишет Good Morning America.

Мужчина захотел удивить свою супругу и подарил ей целое поле цветов -4

Фото: Good Morning America

Женщина призналась, что такой подарок помог ей почувствовать себя особенно любимой. К слову, на поле растет около 1,2 миллиона подсолнухов. И оно привлекает внимание проезжающих мимо людей, которые хотят хотя бы мельком посмотреть на ярко-желтое море цветов.

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# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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