Мужчина захотел удивить свою супругу и подарил ей целое поле цветов

Мужчина познакомился со своей женой еще в школе, вскоре женился, а в 2023 году супруги отмечают 50 годовщину свадьбы. По этому поводу муж подготовил весьма необычный подарок.

Фото: Good Morning America

Он решил, что любимая достойна самого лучшего, и обычным букетом тут не обойтись. Поэтому мужчина вырастил целое поле цветов. Еще весной он засеял 32 гектара подсолнухами и до самого праздника держал это в тайне от жены, пишет Good Morning America.