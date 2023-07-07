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Мужчина 60 лет страдает бессонницей. Он не спит никогда, поэтому работает днём и ночью

07 июля 2023 13:36
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80-летний мужчина страдает бессонницей длительное время. По крайней мере, житель Вьетнама утверждает, что не спит вот уже 60 лет.

Мужчина 60 лет страдает бессонницей. Он не спит никогда, поэтому работает днём и ночью -1

Фото: Drew Binsky/Youtube

Семья, друзья и все окружающие мужчины говорят, что никогда не видели его спящим. А медики, которые наблюдают вьетнамца, подтверждают, что он никогда не засыпал во время обследований, пишет  The Daily Star.

Мужчина 60 лет страдает бессонницей. Он не спит никогда, поэтому работает днём и ночью -4

Фото: Drew Binsky/Youtube

Как и любой другой человек, этот пожилой мужчина хотел бы уснуть и отдохнуть, но максимум, что он может сделать – прилечь и закрыть глаза. Сон не приходит никогда. Некоторые эксперты предполагают, что его бессонница началась в результате посттравматического стрессового расстройства после войны во Вьетнаме в 1955-1975 годах. Другие считают, что причиной могла стать некая лихорадка, которой герой болел в юности.

Мужчина 60 лет страдает бессонницей. Он не спит никогда, поэтому работает днём и ночью -7

Фото: Drew Binsky/Youtube

Мужчина старается пользоваться тем, что ему не нужно спать, поэтому работает практически 24 часа в сутки. Днем он трудится в поле, а по ночам занимается производством рисового вина.

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# Бессонница # калейдоскоп # Фотофакт

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