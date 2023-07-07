Мужчина 60 лет страдает бессонницей. Он не спит никогда, поэтому работает днём и ночью

80-летний мужчина страдает бессонницей длительное время. По крайней мере, житель Вьетнама утверждает, что не спит вот уже 60 лет.

Фото: Drew Binsky/Youtube

Семья, друзья и все окружающие мужчины говорят, что никогда не видели его спящим. А медики, которые наблюдают вьетнамца, подтверждают, что он никогда не засыпал во время обследований, пишет The Daily Star.

Фото: Drew Binsky/Youtube

Как и любой другой человек, этот пожилой мужчина хотел бы уснуть и отдохнуть, но максимум, что он может сделать – прилечь и закрыть глаза. Сон не приходит никогда. Некоторые эксперты предполагают, что его бессонница началась в результате посттравматического стрессового расстройства после войны во Вьетнаме в 1955-1975 годах. Другие считают, что причиной могла стать некая лихорадка, которой герой болел в юности.