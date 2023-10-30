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30 октября отмечается День инженера-механика. Чем ещё известна эта дата?

30 октября 2023 07:33
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Сегодня, 30 октября, отмечается День инженера-механика. К этой дате причастны все те, кто так или иначе связаны с разработкой, тестированием и запуском в эксплуатацию самых различных механизмов и устройств.

30 октября отмечается День инженера-механика. Чем ещё известна эта дата?-1

Профессия инженера-механика широко востребована в современном высокотехнологичном мире. Это прежде всего связано с активизацией производственных предприятий во всех отраслях экономики. В эпоху повсеместного внедрения инноваций спрос на этих специалистов растет ежедневно, причем чувствуется острая нехватка настоящих профессионалов.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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