30 октября отмечается День инженера-механика. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 30 октября, отмечается День инженера-механика. К этой дате причастны все те, кто так или иначе связаны с разработкой, тестированием и запуском в эксплуатацию самых различных механизмов и устройств.
Сегодня, 30 октября, отмечается День инженера-механика. К этой дате причастны все те, кто так или иначе связаны с разработкой, тестированием и запуском в эксплуатацию самых различных механизмов и устройств.
Профессия инженера-механика широко востребована в современном высокотехнологичном мире. Это прежде всего связано с активизацией производственных предприятий во всех отраслях экономики. В эпоху повсеместного внедрения инноваций спрос на этих специалистов растет ежедневно, причем чувствуется острая нехватка настоящих профессионалов.
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