26 октября День пирога с мясным фаршем. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 26 октября, День простого карандаша. 26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем. Немалую роль в этом сыграло открытие в Англии крупного графитного месторождения. С тех пор именно графит стал главным компонентом стержня. Тогда и появился первый простой карандаш в современном виде.

Казалось бы, такая мелочь, но сейчас сложно себе представить или увидеть хотя бы один офис или стол школьника, где не было бы карандаша. Со временем люди придумали шкалу жесткости грифеля, изобрели механический карандаш, а также популяризировали графику. Сегодня рисовать простым карандашом учат в любой школе искусств, а мастера этого направления выдают настоящие шедевры.