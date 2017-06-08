Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»

Роднянский вел трансляцию событий на Лазурном берегу в своих социальных сетях – здесь подробнее.

Новости России. C 7 по 14 июня в Сочи пройдет ежегодный кинофестиваль «Кинотавр». Он проводится с 1991 года. Президентом фестиваля является продюсер Александр Роднянский, который совсем недавно вернулся из Канн, где в основной конкурсной программе был представлен российский фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший специальный приз жюри . Кстати,

Открыла фестиваль картина Павла Чухрая «Холодное танго», главные роли в котором исполнили Юлия Пересильд – о лучших работах актрисы мы уже писали , и молодая звезда фильма «Притяжение» и сериала «Оптимисты» – Риналь Мухаметов. Самого режиссера отметили специальным призом фестиваля.

В нынешнем году в состав жюри вошли Юлия Пересильд, Александр Велединский, Игорь Гринякин, Игорь Мишин, Александр Родионов, а председателем стал Народный артист России Евгений Миронов.

В конкурсной программе примет участие 15 работ, среди которых 7 дебютных фильмов. За главный приз также поборются «Заложники» Резо Гигинеишвили о том, как группа грузинской молодежи в 80-е пыталась угнать самолет, «Аритмия» Бориса Хлебникова с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях, «Блокбастер» Романа Волобуева, где роли исполнили Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов. Особое внимание стоит обратить на фильмы «Рок» от сына Карена Шахназарова – Ивана, «Жги» режиссера Кирилла Плетнева, «Мифы», где роли сыграл весь цвет российского кино – в том числе и Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант.

Фильмом закрытия фестиваля станет киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» от продюсера Анны Меликян, которая несколько лет назад стала лауреатом фестиваля. Одну из ролей исполнит Джон Малкович.

Мы посмотрели, чем делились в социальных сетях знаменитости, которые приехали на открытие смотра в сочинский Зимний театр.

Светлана Ходченкова