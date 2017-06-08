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Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»

08 июня 2017 09:31
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Новости России. C 7 по 14 июня в Сочи пройдет ежегодный кинофестиваль «Кинотавр». Он проводится с 1991 года. Президентом фестиваля является продюсер Александр Роднянский, который совсем недавно вернулся из Канн, где в основной конкурсной программе был представлен российский фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший специальный приз жюри. Кстати,

Роднянский вел трансляцию событий на Лазурном берегу в своих социальных сетях – здесь подробнее.

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-1

Александр Роднянский и Андрей Звягинцев. Фото: alexander.rodnyansky

В нынешнем году в состав жюри вошли Юлия Пересильд, Александр Велединский, Игорь Гринякин, Игорь Мишин, Александр Родионов, а председателем стал Народный артист России Евгений Миронов.

Открыла фестиваль картина Павла Чухрая «Холодное танго», главные роли в котором исполнили Юлия Пересильд – о лучших работах актрисы мы уже писали, и молодая звезда фильма «Притяжение» и сериала «Оптимисты» – Риналь Мухаметов. Самого режиссера отметили специальным призом фестиваля.

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-4

Кадр из фильма «Холодное танго». Фото: film.ru

В конкурсной программе примет участие 15 работ, среди которых 7 дебютных фильмов. За главный приз также поборются «Заложники» Резо Гигинеишвили о том, как группа грузинской молодежи в 80-е пыталась угнать самолет, «Аритмия» Бориса Хлебникова с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях, «Блокбастер» Романа Волобуева, где роли исполнили Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов. Особое внимание стоит обратить на фильмы «Рок» от сына Карена Шахназарова – Ивана, «Жги» режиссера Кирилла Плетнева, «Мифы», где роли сыграл весь цвет российского кино – в том числе и Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант.

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-7

Кадр из фильма «Мифы». Фото: afisha.mail.ru

Фильмом закрытия фестиваля станет киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» от продюсера Анны Меликян, которая несколько лет назад стала лауреатом фестиваля. Одну из ролей исполнит Джон Малкович.

Мы посмотрели, чем делились в социальных сетях знаменитости, которые приехали на открытие смотра в сочинский Зимний театр.

Светлана Ходченкова 

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-10

После бала. Фото: svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных актрис России (Здесь подробнее)

Павел Деревянко

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-13

Фото: pablo_derevyanko

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-15

Фото: pablo_derevyanko

Вадим Верник

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-18

Фото: vadim_vernik

Кирилл Плетнев

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-21

Фото: kirpletnev

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-23

Фото: kirpletnev

Агния Кузнецова

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-26

Фото: agniakyza

Резо Гигинеишвили

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-29

Фото: rezofilm

Дарья Чаруша

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-32

Фото: charusha

Нонна Гришаева

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-35

Фото: grishaevanonna

Наталья Рудова

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-38

Фото: rudovanata

Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавр-2017»-40

Фото: rudovanata

# Кино # калейдоскоп # Светлана Ходченкова # Федор Бондарчук # Александр Роднянский # Елизавета Боярская # Юлия Пересильд # Фотофакт

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