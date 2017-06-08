Ах, какая женщина: Александр Ревва новым образом произвел фурор на «Кинотавре»

Новости России. 7 июня стартовал традиционный российский кинофестиваль «Кинотавр». На его открытие в город Сочи съехались многие российские знаменитости. Однако на красной дорожке особое внимание привлек Александр Ревва, который показал аудитории нового героя.

Скриншот из видео arthurpirozhkov

Александр Ревва, юморист (орфография и пунктуация автора сохранены):

Сегодня на Открытии Кинотавра я впервые представил публике свой новый образ – Александру Павловну Фишман (@sasha_fishman_official ) – героиню фильма «Бабушка лёгкого поведения», который выйдет в прокат 17-го августа этого года во всех кинотеатрах Планеты. Увидимся в кино...

Фото: arthurpirozhkov

Для актера это не первое перевоплощение. Среди его образов, которые он использовал и будучи КВН-щиком и резидентом Comedy Club были Дон Дигидон, Бабушка Бэтмен, Супер Стас. Однако самым популярным его персонажем стал Артур Пирожков – обольстительный мужчина номер один. Под таким псевдонимом Ревва выпустил несколько клипов, таких как «Плачь, детка», «Пэрадайс», «Любовь». А полгода назад у Пирожкова вышел новый клип #какчелентано, в котором снялась известная итальянская актриса Орнелла Мути. У ролика почти 5,5 миллионов просмотров.

Фото: arthurpirozhkov

В интервью Егору Хрусталеву в программе «Простые вопросы» Ревва отметил, что такой образ как Артур Пирожков нужен, потому что «он нужен. Он – позитивный, лёгкий. Он пишет и поёт хорошую музыку. По крайней мере, об этом говорят его поклонники». «Призываю всех не бояться быть смешными»: Александр Ревва отвечает на «Простые вопросы» – здесь подробнее.