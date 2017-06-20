Многодетный отец, актер и певец: факты о Гоше Куценко

Новости России. 7 июня актер Гоша Куценко стал отцом. Супруга актера Ирина родила ему дочь Светлану. А совсем недавно, в конце мая Куценко отпраздновал 50-летие. В честь этого мы собрали факты об одном из самых узнаваемых актеров России в одном материале. Многодетный отец. Это третий ребенок Гоши Куценко: у него есть 20-летняя дочь Полина от актрисы Марии Порошиной и трехлетняя дочь Евгения от нынешнего брака. В день рождения младшей дочери актер написал: «Старость? Не! Радость!) Этот день навсегда теперь со мной!!!))»

Фото: goshakutsenko

«А сегодня День Отца! Опца дрипца оп ца ца!) Поздравляю всех папаш! Кто не стал – тот будет Наш!)»

Фото: goshakutsenko

Отметил 50-летний юбилей. 20 мая Гоше Куценко исполнилось пятьдесят лет. По словам актера, «это возраст биологический, по внутренней степени развития мне четырнадцать». В честь юбилея Куценко дал концерт «Гоша, не горюй», где вместе с ним на сцене выступали Кристина Орбакайте, Елка, Полина Гагарина, Алексей Кортнев.

Фото: goshakutsenko

Подруга и коллега Куценко Кристина Орбакайте поздравила его с днем рождения так: «С Днём Рождения, мой партнёр – хамелеон @goshakutsenko Тебе подвластна любая роль и образ! Пусть роль любимого папы будет самой счастливой!!»

Фото: orbakaite_k

Кэти Топурия написала: «Как же я люблю тебя @goshakutsenko. Причин много… но главное для меня – это твоя добрейшая душа и то, что до мозга костей ты настоящий. С днем варенья, мой друг».

Фото: keti_one_official

Гоша – это псевдоним. Родители назвали актера Юрием в честь Гагарина, но парень картавил и поэтому взял псевдоним Гоша. Дефект со временем пропал, а псевдоним остался.

Фото: goshakutsenko

К актерской деятельности интерес не угасает. Гоша Куценко многогранен во многих сферах: это и актерство, и режиссура, и написание сценариев, и музыкальная деятельность. Среди самых любимых зрителями фильмов актера – «Антикиллер», «Мама, не горюй», «Любовь-морковь».

Фото: goshakutsenko

Еще и музыкант. «Как я люблю петь!!! Больше всего в жизни! Больше чем говорить прозу! Играть ее! Стихи!!! Без музыки все теряет смысл!» Гоша Куценко вокалист и автор песен группы «ГК». В одном из интервью артист заявлял, что не считает себя гением, поэтому не хочет исполнять чужие песни. А отдает предпочтение своим песням из-за того, что это его личные мысли и чувства. Кинопартнеры Куценко отмечают, что когда у них были общие гримерки на площадке, то окружающие всегда были в курсе репертуара актера, потому что тот часто что-то напевал.

Фото: goshakutsenko

Юмор – его стихия. Актер иронично ведет свою страницу в социальных сетях. Он выкладывает короткие видео или фотографии с забавными подписями.

«Никогда не понимал человечиков фотографирующих себя в лифте! Попробывал... И понял! Все про себя! Получилось!» Фото: goshakutsenko

«Мой плакатик устоял в Ураган!)» Фото: goshakutsenko

Кстати, Егор Хрусталев на своей странице в Facebook поделился анонсом новой выпуска передачи с Гошей Куценко. «Вот такой 50-летний шалопай Гоша Куценко))) интереснее всего говорить о своей музыке. Смотрите скоро в ПРОСТЫХ ВОПРОСАХ»

Фото: профиль Егора Хрусталева