Мангал из швейной машинки. Днём он спасатель, вечером кузнец. И делает необычные вещи

Вся жизнь – огонь. Альфред Юруш днем работает в МЧС, вечером творит в кузнице. Молодой папа успевает все. Экстремальная профессия закалила характер, а быть мастером научил отец-строитель.
Вся жизнь – огонь. Альфред Юруш днем работает в МЧС, вечером творит в кузнице. Молодой папа успевает все. Экстремальная профессия закалила характер, а быть мастером научил отец-строитель.
Альфред Юруш, кузнец:
Друг попросил когда-то установить ворота кованые и вот мне понравилось.
Это для пасхала, для свечи в костел, еще не закончено, тут нужно будет пару листиков добавить.
Укрощать металл парень стал три года назад. И так загорелся, что мастерская превратилась в оранжерею. Вот и сейчас трудится над королевской розой. Малиновый цвет – сигнал к действию. Сталь остывает в мгновение и нужно успеть закрутить лепестки.
Альфред Юруш:
Когда нагреваешь, он, как пластилин.
Сколько градусов нагрева?
Альфред Юруш:
Градусов 600-700.
Кузнец в Островце – личность популярная. Трудится в команде с братьями Корнеями. Вместе облагораживают город энергетиков. Над этой сказочной каретой работали сутки напролет. Подарок ко Дню спасателя установили ночью.
Альфред Юруш:
Это пожарный колокольчик. Говорят, что если в него позвонить, то беды будут обходить стороной.
Это помпа ручная, раньше такими перекачивали воду на пожарах.
Какой пожар у Вас был самый запоминающийся?
Альфред Юруш:
Первый рабочий день, в деревне дом горел, бабушка задохнулась.
Служба научила быстро принимать решения и быть в форме. Зарядка с жаворонками и кросс-фит в постоянном графике Альфреда Юруша. К слову, его коллектив спасателей – самый молодой в стране.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Работы местного кузнеца украшают Островец. Одна из них находится на острове любви. Молодожены здесь не только вешают замочки, но и делают красивые селфи на такой лавке. К слову, она появилась здесь два года назад ко Дню пожарной службы.
Эта стильная кофейня – местная достопримечательность. Не без креатива нашего кузнеца. Барная стойка и стулья – его рук дело. Минималистичный дизайн органично вписался в интерьер с запахом корицы.
Тадеуш Суботкевич, владелец кофейни:
Человек опытный, старательный и сам себе художник, не стоит на своем, просто предложит и скажет.
Иосифа в Островце называют хранителем истории. В его дворе – раритеты на любой вкус. А недавно сын с Альфредом зашили изящной ковкой окна музея и подарили еще один эксклюзив. В основе оригинального мангала – швейная машинка.
Вот и подоспела наша алая роза. С пылу-жару.
Много Ваших таких букетов в Островце?
Альфред Юруш:
Ну да, достаточно.
Альфред Юруш мечтает украсить Островец коваными фонарями. Возможно, они будут зажигать по вечерам реку Лошу. Родной край вдохновляет на чудеса.
Иосиф Равданович, местный житель:
Я в два часа ночи ложусь спать, а они там еще все работают. Это должно наше руководство тоже поддерживать, молодежь, чтобы они стремились к этому. Может организовывать какие-то выставки.
Альфред Юруш:
Мы же все не вечные на этой земле, а так что-то останется. Может и дочка будет сидеть потом на этой лавке.
В век гаджетов ручная работа – на вес золота. И как здорово, что наша Синеокая полна талантов и умельцев.