Мангал из швейной машинки. Днём он спасатель, вечером кузнец. И делает необычные вещи

Вся жизнь – огонь. Альфред Юруш днем работает в МЧС, вечером творит в кузнице. Молодой папа успевает все. Экстремальная профессия закалила характер, а быть мастером научил отец-строитель.

Альфред Юруш, кузнец:

Друг попросил когда-то установить ворота кованые и вот мне понравилось.

Это для пасхала, для свечи в костел, еще не закончено, тут нужно будет пару листиков добавить.

Укрощать металл парень стал три года назад. И так загорелся, что мастерская превратилась в оранжерею. Вот и сейчас трудится над королевской розой. Малиновый цвет – сигнал к действию. Сталь остывает в мгновение и нужно успеть закрутить лепестки. Альфред Юруш:

Когда нагреваешь, он, как пластилин.

Сколько градусов нагрева? Альфред Юруш:

Градусов 600-700. Кузнец в Островце – личность популярная. Трудится в команде с братьями Корнеями. Вместе облагораживают город энергетиков. Над этой сказочной каретой работали сутки напролет. Подарок ко Дню спасателя установили ночью.

Альфред Юруш:

Это пожарный колокольчик. Говорят, что если в него позвонить, то беды будут обходить стороной.

Это помпа ручная, раньше такими перекачивали воду на пожарах.

Какой пожар у Вас был самый запоминающийся? Альфред Юруш:

Первый рабочий день, в деревне дом горел, бабушка задохнулась. Служба научила быстро принимать решения и быть в форме. Зарядка с жаворонками и кросс-фит в постоянном графике Альфреда Юруша. К слову, его коллектив спасателей – самый молодой в стране. Анастасия Макеева, корреспондент:

Работы местного кузнеца украшают Островец. Одна из них находится на острове любви. Молодожены здесь не только вешают замочки, но и делают красивые селфи на такой лавке. К слову, она появилась здесь два года назад ко Дню пожарной службы.

Эта стильная кофейня – местная достопримечательность. Не без креатива нашего кузнеца. Барная стойка и стулья – его рук дело. Минималистичный дизайн органично вписался в интерьер с запахом корицы. Тадеуш Суботкевич, владелец кофейни:

Человек опытный, старательный и сам себе художник, не стоит на своем, просто предложит и скажет.

Иосифа в Островце называют хранителем истории. В его дворе – раритеты на любой вкус. А недавно сын с Альфредом зашили изящной ковкой окна музея и подарили еще один эксклюзив. В основе оригинального мангала – швейная машинка.

Вот и подоспела наша алая роза. С пылу-жару.

Много Ваших таких букетов в Островце? Альфред Юруш:

Ну да, достаточно. Альфред Юруш мечтает украсить Островец коваными фонарями. Возможно, они будут зажигать по вечерам реку Лошу. Родной край вдохновляет на чудеса. Иосиф Равданович, местный житель:

Я в два часа ночи ложусь спать, а они там еще все работают. Это должно наше руководство тоже поддерживать, молодежь, чтобы они стремились к этому. Может организовывать какие-то выставки.