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В Минске стартует международный фестиваль «Тэатральны куфар»

19 ноября 2019 07:31
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Новости Беларуси. 12 любительских и профессиональных спектаклей представит на минской сцене «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартует международный фестиваль «Тэатральны куфар»-1

Международный фестиваль стартует 19 ноября с перформанса «На балконе». Его представят артисты Народного студенческого театра БГУ. В этом году организаторы решили отойти от традиционных театральных жанров и подготовили для зрителей уникальные пластические постановки.

В Минске стартует международный фестиваль «Тэатральны куфар»-4

Продолжится церемония открытия «Куфара» конкурсным спектаклем «Пробелы» театра танца «Отражение» БГУИРа. Артисты через танец расскажут о временной пустоте в жизни каждого человека, которую он пытается заполнить дружбой, любовью или искусством.

В Минске стартует международный фестиваль «Тэатральны куфар»-7

В Минске стартует международный фестиваль «Тэатральны куфар»-9

# Театр # Культура # Фотофакт

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