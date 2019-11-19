В Минске стартует международный фестиваль «Тэатральны куфар»

Новости Беларуси. 12 любительских и профессиональных спектаклей представит на минской сцене «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 любительских и профессиональных спектаклей представит на минской сцене «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный фестиваль стартует 19 ноября с перформанса «На балконе». Его представят артисты Народного студенческого театра БГУ. В этом году организаторы решили отойти от традиционных театральных жанров и подготовили для зрителей уникальные пластические постановки.
Продолжится церемония открытия «Куфара» конкурсным спектаклем «Пробелы» театра танца «Отражение» БГУИРа. Артисты через танец расскажут о временной пустоте в жизни каждого человека, которую он пытается заполнить дружбой, любовью или искусством.