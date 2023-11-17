Пять лайфхаков, которые помогут вам не плакать во время измельчения лука

Не любите резать лук, потому что он щиплет глаза? Оказывается, есть много способов избавиться от этого – рассказываем некоторые из них.

В луке содержатся сульфоксиды и определенные ферменты. В спокойном состоянии они покрыты оболочкой, но если их потревожить, например, начать резать лук, тут же начинается химическая реакция. Выделяется сернистый газ, который летуч и сразу же жжет глаза. Но есть несколько хитростей, которые применяют хозяйки, когда измельчают этот овощ, пишет Live24.

Некоторые кладут лук в морозилку на 15 минут или на 30 секунд в микроволновку перед тем, как приступить к нарезке. Другие ставят рядом ледяную воду, куда периодически помещают лук и нож. Можно и, наоборот, поставить рядом кипяток, пары которого будут сбивать активность жгучих компонентов.