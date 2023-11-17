Пять лайфхаков, которые помогут вам не плакать во время измельчения лука

Не любите резать лук, потому что он щиплет глаза? Оказывается, есть много способов избавиться от этого – рассказываем некоторые из них.
Не любите резать лук, потому что он щиплет глаза? Оказывается, есть много способов избавиться от этого – рассказываем некоторые из них.
Фото: Рixabay
В луке содержатся сульфоксиды и определенные ферменты. В спокойном состоянии они покрыты оболочкой, но если их потревожить, например, начать резать лук, тут же начинается химическая реакция. Выделяется сернистый газ, который летуч и сразу же жжет глаза. Но есть несколько хитростей, которые применяют хозяйки, когда измельчают этот овощ, пишет Live24.
Некоторые кладут лук в морозилку на 15 минут или на 30 секунд в микроволновку перед тем, как приступить к нарезке. Другие ставят рядом ледяную воду, куда периодически помещают лук и нож. Можно и, наоборот, поставить рядом кипяток, пары которого будут сбивать активность жгучих компонентов.
Фото: Рixabay
Есть еще один интересный лайфхак – надеть защитные очки для плавания. Они станут физическим барьером. Все способы так или иначе работают, поэтому вам остается лишь выбрать самый подходящий.
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