Как преодолеть осеннюю хандру и усталость – полезные советы экспертов

Множество людей осенью страдают от усталости, сонливости и плохого настроения. Эти состояния являются симптомами сезонного аффективного расстройства. Рассказываем, как поднять настроение и зарядиться бодростью.

Сезонное аффективное расстройство возникает из-за недостатка солнечного света и усиления выработки мелатонина – гормона, который регулирует режим сна и бодрствования, пишет Газета.Ru. Состояние считается расстройством депрессивного спектра, им страдают около 5% населения Земли. Однако, в летнее время симптомы полностью исчезают.

Когда продолжительность светового дня уменьшается, мозг вырабатывает меньше серотонина – вещества, которое участвует в регулировании настроения. При достаточном его количестве человек остается счастливым, спокойным и собранным.