Как преодолеть осеннюю хандру и усталость – полезные советы экспертов

Множество людей осенью страдают от усталости, сонливости и плохого настроения. Эти состояния являются симптомами сезонного аффективного расстройства. Рассказываем, как поднять настроение и зарядиться бодростью.
Множество людей осенью страдают от усталости, сонливости и плохого настроения. Эти состояния являются симптомами сезонного аффективного расстройства. Рассказываем, как поднять настроение и зарядиться бодростью.
Фото: Pixabay
Сезонное аффективное расстройство возникает из-за недостатка солнечного света и усиления выработки мелатонина – гормона, который регулирует режим сна и бодрствования, пишет Газета.Ru. Состояние считается расстройством депрессивного спектра, им страдают около 5% населения Земли. Однако, в летнее время симптомы полностью исчезают.
Когда продолжительность светового дня уменьшается, мозг вырабатывает меньше серотонина – вещества, которое участвует в регулировании настроения. При достаточном его количестве человек остается счастливым, спокойным и собранным.
Фото: Pixabay
Чтобы чувствовать себя прекрасно даже в серые осенние дни, ученые рекомендуют регулярно выходить на улицу в светлое время суток. Днем нужно обеспечить хорошее естественное освещение дома или рабочего места. Употреблять блюда, которые хорошо насыщают. А спать не менее шести-восьми часов в сутки, причем засыпать и просыпаться лучше в одно время. Дневной сон врачи не советуют.
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