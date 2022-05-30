Усыновление ребёнка. Как подготовиться морально и какие документы собрать?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Сегодня мы в гостях у семьи Абдурахмановых. Супруги Александр и Мария несколько лет назад усыновили двоих детей и сейчас готовятся к новому ответственному событию.

Бывают семьи многодетные, а бывают супермногодетные.

Мария Абдурахманова, многодетная мама:

Всего шесть детей: двое усыновленных, один ребенок под опекой. Двое биологических и один – сын моего супруга. Пожалуй, самый важный нюанс, который нужно учесть при усыновлении, – это адаптация ребенка к семье. Не у всех она проходит гладко, и здесь важно новоиспеченным родителям проявить терпение, любовь и заботу. Мария Абдурахманова:

Первое время, если мы говорим об адаптациях, – это обычно ломается тот график, который идет в детском доме. Попадая в семью, все равно график более расслабленный.

Усыновление – важное решение, которое требует рационального подхода. В 2022 году супруги Абдурахмановы планируют повторить этот опыт. Мария Абдурахманова:

Есть ощущение, что есть силы. Эти все вроде как большие, относительно того, какие они раньше были. В какой-то момент захотелось еще. Должны прибавиться два мальчика. Как родители, так и дети с нетерпением ждут появления новых членов семьи.

Я малышей люблю.

Я люблю свою семью.

Семья, мне кажется, – это где тебя любят, где тебя окружают только заботой. Для мамы и папы процедура усыновления – высшая степень ответственности за жизнь и судьбу детей, за их полноценное развитие.

Александр Абдурахманов, многодетный папа:

Я не буду говорить, что это легко. Быть многодетным папой – это непросто, но в данном случае отдача всегда превышает те затраты, силу. Только в многодетной семье я себя почувствовал по-настоящему счастливым. Многодетный отец Александр считает, что именно сочетание любви и дисциплины помогает сплочению семьи.

Александр Абдурахманов:

То чувство, что они являются семьей, вне зависимости от их происхождения, от чувств, которые они могут проявлять. Привить детям это чувство и помогает сплотить семью. Перед тем как получить статус приемных родителей, нужно пройти определенный этап подготовки.

Александр Абдурахманов:

Это прохождение обучения в школе приемных родителей на протяжении двух месяцев. И для себя почерпнули много чего интересного. Я, в частности, поменял свой взгляд на открытое усыновление. После обучения мы пришли к выводу, что скрывать от детей статус приемных нельзя. Усыновителями могут стать семейные пары, а также те, кто официально не расписан. Но для начала нужно обратиться в управление отдела образования и заполнить заявление, а затем собрать другие необходимые бумаги.