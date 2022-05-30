Усыновление ребёнка. Как подготовиться морально и какие документы собрать?

Валерия Яскевич, корреспондент:
Сегодня мы в гостях у семьи Абдурахмановых. Супруги Александр и Мария несколько лет назад усыновили двоих детей и сейчас готовятся к новому ответственному событию.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Сегодня мы в гостях у семьи Абдурахмановых. Супруги Александр и Мария несколько лет назад усыновили двоих детей и сейчас готовятся к новому ответственному событию.
Бывают семьи многодетные, а бывают супермногодетные.
Мария Абдурахманова, многодетная мама:
Всего шесть детей: двое усыновленных, один ребенок под опекой. Двое биологических и один – сын моего супруга.
Пожалуй, самый важный нюанс, который нужно учесть при усыновлении, – это адаптация ребенка к семье. Не у всех она проходит гладко, и здесь важно новоиспеченным родителям проявить терпение, любовь и заботу.
Мария Абдурахманова:
Первое время, если мы говорим об адаптациях, – это обычно ломается тот график, который идет в детском доме. Попадая в семью, все равно график более расслабленный.
Усыновление – важное решение, которое требует рационального подхода. В 2022 году супруги Абдурахмановы планируют повторить этот опыт.
Мария Абдурахманова:
Есть ощущение, что есть силы. Эти все вроде как большие, относительно того, какие они раньше были. В какой-то момент захотелось еще. Должны прибавиться два мальчика.
Как родители, так и дети с нетерпением ждут появления новых членов семьи.
Я малышей люблю.
Я люблю свою семью.
Семья, мне кажется, – это где тебя любят, где тебя окружают только заботой.
Для мамы и папы процедура усыновления – высшая степень ответственности за жизнь и судьбу детей, за их полноценное развитие.
Александр Абдурахманов, многодетный папа:
Я не буду говорить, что это легко. Быть многодетным папой – это непросто, но в данном случае отдача всегда превышает те затраты, силу. Только в многодетной семье я себя почувствовал по-настоящему счастливым.
Многодетный отец Александр считает, что именно сочетание любви и дисциплины помогает сплочению семьи.
Александр Абдурахманов:
То чувство, что они являются семьей, вне зависимости от их происхождения, от чувств, которые они могут проявлять. Привить детям это чувство и помогает сплотить семью.
Перед тем как получить статус приемных родителей, нужно пройти определенный этап подготовки.
Александр Абдурахманов:
Это прохождение обучения в школе приемных родителей на протяжении двух месяцев. И для себя почерпнули много чего интересного. Я, в частности, поменял свой взгляд на открытое усыновление. После обучения мы пришли к выводу, что скрывать от детей статус приемных нельзя.
Усыновителями могут стать семейные пары, а также те, кто официально не расписан. Но для начала нужно обратиться в управление отдела образования и заполнить заявление, а затем собрать другие необходимые бумаги.
Анна Кушаль, старший инспектор по охране детства Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:
Это справка о доходах, справка о занимаемой должности, медицинская справка, справка о том, что не было лишения родительских прав за период с 18-летнего возраста. Акт обследования – это будет производить уже управление по образованию. И результаты психологической диагностики подготовки кандидатов в усыновители.
Подходить к вопросу усыновления нужно со всей ответственностью, следует взвесить все «за» и «против». Ведь новый член семьи в корне изменит вашу жизнь и принесет в нее особый смысл.