Вместо слёз появилась улыбка. Как незнакомка спасла день рождения маленького мальчика?

День рождения – один из самых любимых праздников у каждого человека. Ведь именно в это время всем мечтам суждено сбыться. Поэтому нужно сделать всё, чтобы этот праздник точно удался, и речь сейчас идёт не об имениннике.

Фото: pixabay.com

Как рассказало издание Hull Live, четырёхлетний мальчик Престон решил себя порадовать в день рождения самолётиком. На игрушку малыш копил очень долго, поэтому для него эта покупка значила многое. Но в магазине случилось нечто неприятное. Мальчик, подходя к кассе, понял, что потерял свои накопления. Наблюдая, как продавец уносит игрушку мечты на прилавок, Престон расплакался. В тот момент казалось, что уже ничто не спасёт день рождения мальчика.

Фото: pixabay.com

Однако рано было опускать руки, ведь все знают, что именно в этот праздник всем мечтам суждено сбыться. Когда малыш собирался уходить, его догнала девушка и спросила, почему он плачет. Престон всё объяснил незнакомке. Узнав ситуацию, девушка достала кошелёк и отдала мальчику сумму, на которую можно было купить ту игрушку. После этого на мокром от слёз лице появилась улыбка. Мальчик побежал за подарком. Но прежде он обнял свою спасительницу, которая снова вернула малышу праздничное настроение.

Фото: Hull Live / James Campbell