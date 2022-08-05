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5 августа празднуют Международный день светофора. Чем ещё известен этот день?

05 августа 2022 07:31
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5 августа отмечают 30-летие своей службы сотрудники органов финансовых расследований Беларуси

5 августа празднуют Международный день светофора. Чем ещё известен этот день?-1

Сегодня, 5 августа, отмечают 30-летие своей службы сотрудники органов финансовых расследований Беларуси. В этот день в 1992 году было создано Управление налоговых расследований, которое стало родоначальником современного Департамента финансовых расследований, входящего в структуру Комитета госконтроля Беларуси. В результате успешной работы финансовой милиции по пресечению преступной деятельности и коррупции в сфере экономических отношений, в государственный бюджет поступают значительные суммы финансовых средств, направляемые на финансирование в том числе и социальной сферы. Выполнение этой ответственной работы требует от сотрудников высоких профессиональных навыков, а также честности, ответственности, неподкупности и принципиальности.

5 августа празднуют Международный день светофора

5 августа празднуют Международный день светофора. Чем ещё известен этот день?-4

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день первые электрические светофоры, спроектированные Джеймсом Хоггом, были установлены в Кливленде в США. Регуляторы движения показывали два цвета: красный и зеленый, а при переключении подавали звуковой сигнал. Вся система управлялась полицейским, который сидел на перекрестке в специально оборудованной стеклянной будке. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. В Минске первый электронный регулировщик установили в 1938 году на пересечении улиц Бобруйской и Кирова. С тех пор белорусские светофоры претерпели немало изменений. Сегодня самые дружелюбные светофоры в Витебске: вместе с желтым сигналом светофора там зажигается смайлик. Как утверждают ученые, каждый житель современного мегаполиса около шести месяцев своей жизни проводит в ожидании разрешающего сигнала светофора.

5 августа 1844 года родился Илья Репин

5 августа празднуют Международный день светофора. Чем ещё известен этот день?-7

В 1844 году в этот день родился Илья Репин, русский художник. В 1892-1900 годах жил и работал в имении Здравнево под Витебском. Здесь им было создано более 40 картин и рисунков, среди которых такие известные, как «Осенний букет», «Лунная ночь», «Дуэль». Во многих его работах этого периода воплощена живописная белорусская природа, запечатлены виды Здравнево.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Джеймс Хогг # Илья Репин # Фотофакт

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