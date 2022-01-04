Необычная новогодняя история. Как близнецы родились в разные годы?

Эти близнецы родились с интервалом в 15 минут, но уже в разные годы. Всему виной стало 31 декабря, где один из детей появился на свет в 23:45, а второй – ровно в полночь.

Как рассказало издание New York Post, мама необычных близнецов до сих пор не может поверить, что у двух малюток-близнецов в документах будут стоять разные дни и годы рождения. Врач, принимавший роды, был удивлён не меньше его подопечной. Он рассказал, что за долгую карьеру подобный случай был впервые, но такой способ встретить Новый год ему был по душе.