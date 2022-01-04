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Необычная новогодняя история. Как близнецы родились в разные годы?

04 января 2022 14:01
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Эти близнецы родились с интервалом в 15 минут, но уже в разные годы. Всему виной стало 31 декабря, где один из детей появился на свет в 23:45, а второй – ровно в полночь.  

Как рассказало издание New York Post, мама необычных близнецов до сих пор не может поверить, что у двух малюток-близнецов в документах будут стоять разные дни и годы рождения. Врач, принимавший роды, был удивлён не меньше его подопечной. Он рассказал, что за долгую карьеру подобный случай был впервые, но такой способ встретить Новый год ему был по душе.  

Необычная новогодняя история. Как близнецы родились в разные годы?-1

Фото: Медицинский центр Нативидад / Facebook  

Малышей назвали Альфредо Антонио и Айлин Иоланда. Однако это не первенцы супругов, они уже воспитывают двух девочек и мальчишку. Но они ещё не знают, как будут праздновать дни рождения близнецов.  

Необычная новогодняя история. Как близнецы родились в разные годы?-4

Фото: Медицинский центр Нативидад / Facebook  

Кстати, недавно мы рассказывали о семье, в которой воспитываются десять детей. Узнать о буднях дружных домочадцев можно здесь.  

# Беременность и роды # калейдоскоп # Фотофакт

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