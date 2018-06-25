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Ольга Барабанщикова впервые стала мамой – у неё родилась дочь

25 июня 2018 08:59
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Новости Беларуси. Ольга Барабанщикова стала мамой.

Как сообщает БЕЛТА, экс-теннисистка и дизайнер родила дочь. Для 38-летней девушки новорожденная малышка стала первым ребенком.

В социальных сетях Ольгу поздравляют с таким счастливым и долгожданным событием.

Ольга Барабанщикова впервые стала мамой – у неё родилась дочь-1

Фото: instagram.com/barabusik

О своем положении Барабанщикова рассказала в феврале. Она поделилась трогательной личной историей и отметила, что ей «хочется в полной мере насладиться этим самым долгожданным и прекрасным периодом».

«Я бесконечно благодарна каждый день». Ольга Барабанщикова о беременности (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Барабанщикова # Фотофакт

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