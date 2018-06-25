Ольга Барабанщикова впервые стала мамой – у неё родилась дочь

В социальных сетях Ольгу поздравляют с таким счастливым и долгожданным событием.

Как сообщает БЕЛТА, экс-теннисистка и дизайнер родила дочь. Для 38-летней девушки новорожденная малышка стала первым ребенком.

О своем положении Барабанщикова рассказала в феврале. Она поделилась трогательной личной историей и отметила, что ей «хочется в полной мере насладиться этим самым долгожданным и прекрасным периодом».