«Из-за тебя я очень полюбила зиму». Реакция соцсетей на завершение спортивной карьеры Дарьи Домрачевой
Новости Беларуси. 25 июня четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры.
Такое важное решение биатлонистка объяснила тем, что не нашла оптимального варианта, при котором она бы она смогла совмещать и спортивную деятельность и воспитание дочери.
«Пришло время расставить точки над i». Дарья Домрачева о своем решении
Дарья сказала «спасибо» всем тем, кто был рядом с ней на протяжении всего пути: тренеры, коллеги по сборной, болельщики и ее семья.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал удачи и «новых побед в жизни» (подробности здесь).
Поклонники спортсменки поблагодарили биатлонистку за те эмоции, которые она дарила своими выступлениями.
«Ты лучшая биатлонистка планеты. Удачи в семейных делах»,
«Спасибо тебе за такую яркую и незабываемую карьеру! Ты представляла нашу страну на самом высоком уровне! Вдохновила меня и, я уверена, ещё сотни и сотни ребят на занятия таким нелегким видом спорта! Герой Беларуси и четырехкратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, обладательница БХГ и ещё столько наград и всё это представляя нашу Беларусь! Ты навсегда самая лучшая и навсегда в нашем сердце»,
«Ты была самой лучшей спортсменкой своего времени»,
«Биатлон с Дарьей был просто потрясающим. Столько ярких эмоций, радости и переживаний не вызывал у меня ни один вид спорта, и все это благодаря Дарье Домрачевой. Она не просто спортсменка, а настоящая легенда, ракета, королева биатлона, коих не так уж и много на нашей планете, а что касается страны, то вообще одна единственная. СПАСИБО огромное-огромное за все эмоции, подаренные вашими, Дарья, выступлениями».
После нынешнего сезона карьеру закончил супруг Дарьи – восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.
В середине июня он провел в Норвегии прощальную вечеринку.
Как это было – смотрите здесь.