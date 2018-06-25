«Из-за тебя я очень полюбила зиму». Реакция соцсетей на завершение спортивной карьеры Дарьи Домрачевой

Новости Беларуси. 25 июня четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры.

Такое важное решение биатлонистка объяснила тем, что не нашла оптимального варианта, при котором она бы она смогла совмещать и спортивную деятельность и воспитание дочери.

«Пришло время расставить точки над i». Дарья Домрачева о своем решении

Дарья сказала «спасибо» всем тем, кто был рядом с ней на протяжении всего пути: тренеры, коллеги по сборной, болельщики и ее семья.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал удачи и «новых побед в жизни» (подробности здесь).

Поклонники спортсменки поблагодарили биатлонистку за те эмоции, которые она дарила своими выступлениями.

«Ты лучшая биатлонистка планеты. Удачи в семейных делах»,