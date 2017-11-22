Натали Портман рассказала о постоянных домогательствах на съемках

Актриса рассказала, что когда начались голливудские секс-скандалы она обрадовалась, что с ней ничего подобного не было. Но через некоторое время она поняла, что к ней не применяли насилие, но с дискриминацией и домогательствами она сталкивалась на каждом шагу.

Натали Портман выступила с речью на фестивале Vulture в Лос-Анджелесе, где рассказала, что сталкивалась с дискриминацией и домогательствами во время работы над практически всеми своими фильмами.

«Однажды один продюсер пригласил меня полетать на частном самолете. Когда я пришла, нас оказалось всего двое, и там была подготовлена только одна кровать. Ничего не случилось, со мной ничего не сделали. Я сказала: «Это заставляет меня нервничать», и это приняли во внимание. Но это все равно не нормально, понимаете?» – рассказала Натали.

Актриса также выступила против сексуализации и объективизации детей в кинематографе. «Из-за моей первой роли в «Леоне» в рецензиях меня сравнивали с Лолитой и все такое — меня это очень пугало», – делится актриса.

На фоне скандала с Вайнштейном всплыло множество нелицеприятных историй с известными людьми.

Финалистка «Евровидения-2013»: «Есть хороший фестиваль, на который я очень долго не могла попасть только потому, что один из руководителей мне периодически предлагал посидеть – цитата – «Посидишь у меня на коленках» (читать далее).