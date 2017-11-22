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Вице-премьер-министр Украины: пограничники не пустили в страну рэпера Макса Коржа

22 ноября 2017 10:47
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Новости Украины. Украинские пограничники не пустили на территорию страны белорусского рэпера Макса Коржа, который должен был дать концерт в Киеве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на странице в социальной сети Twitter.

По словам Кириленко, территориальную целостность Украины надо уважать. Он отметил, что Макс Корж неоднократно выступал в Крыму.

В сентябре 2017 года Макс Корж выпустил новый клип на песню «Оптимист».

Видео набрало за сутки более миллиона просмотров – здесь подробнее.

# Скандал # Макс Корж

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