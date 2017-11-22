Вице-премьер-министр Украины: пограничники не пустили в страну рэпера Макса Коржа

Новости Украины. Украинские пограничники не пустили на территорию страны белорусского рэпера Макса Коржа, который должен был дать концерт в Киеве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на странице в социальной сети Twitter.

По словам Кириленко, территориальную целостность Украины надо уважать. Он отметил, что Макс Корж неоднократно выступал в Крыму.

В сентябре 2017 года Макс Корж выпустил новый клип на песню «Оптимист».