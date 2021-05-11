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Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»

11 мая 2021 13:02
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Люди могут случайно стать мемом, когда находятся не в своём лучшем виде. Именно это и произошло с молодым человеком по имени Коннор Синклер.

Как сообщает Know Your Meme, все десять лет парень держал свою личность в тайне. Дело в том, что Коннор стал героем мема, который в рунете известен как «Упоротый парень». С ним также часто делали комиксы, где герой сначала отказывается, а потом всё-таки соглашается, так называемые мемы «Не хочу, не буду». 

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-1

Фото: Know Your Meme 

Легко заметить, что это не лучшие кадры Синклера, поэтому, опасаясь за свою репутацию, молодой человек не рассказывал о себе. Кроме того, Коннор отказывался от предложений продвигать продукцию с его фотографиями. Парень думал, что мало кто захочет купить настольную игру или майку с его лицом.

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-4

Фото: Know Your Meme 

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-6

Фото: Know Your Meme 

Однако с приближением 10-летнего юбилея Синклер начал задумываться над тем, чтобы показать, как он изменился за прошедшие годы. Уверенность в том, что ничего плохого не случится, ему помог укрепить Кайл Крейвен – герой мема «Неудачник Брайан». В итоге Коннор создал себе страничку в Twitter, а немного позже опубликовал видео о себе на YouTube-канале.

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-9

Фото: twitter.com/10GuyOfficial 

Синклер также приоткрыл завесу тайны появления того самого снимка. В 2011 году парню было 18 лет, он учился в университете и (как это случается у студентов) немного переборщил с отдыхом в компании знакомых.

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-12

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 10 Guy Official 

Конечно, друзья и родственники Коннора знали, что это именно он, но, как показало время, они умеют хранить тайну, поэтому личность молодого человека не была раскрыта широкой публике. Тем не менее иногда юношу узнавали на улицах и просили сделать совместный снимок.

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-15

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 10 Guy Official 

Одна из таких встреч стала судьбоносной. В мае Синклер отпраздновал 6-летнюю годовщину отношений со своей девушкой Люси. Она была одной из тех, кто захотел общий снимок с парнем из мема, а потом не смогла устоять перед его обаянием. По словам Коннора, теперь у них есть свой дом и маленькая собачка.

Мему 10 лет. Посмотрите, как изменился парень «Не хочу, не буду»-18

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 10 Guy Official 

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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