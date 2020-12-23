Его считали неудачником с брекетами. Вот как выглядит сейчас герой популярного мема
В 2012 году в соцсетях впервые появился мем «Неудачник Брайан». На фото был изображён обычный школьник с брекетами, но лицо парня пришлось по душе пользователям. С тех пор прошло много времени и вряд ли найдётся хоть один человек старше 10 лет и младше 30 лет, который не знает этого парня. Мы решили узнать, как он выглядит и чем занимается сейчас.
Настоящее имя героя мема – Кайл Крейвен. Вся эта история началась с шутки его школьного друга, который не удержался и опубликовал фотографию Кайла на ресурсе Reddit. Снимок стал популярным, но другу Крейвена не пришлось говорить «упс, чел, извини», поскольку у Кайла оказалось отличное чувство юмора.
Фото: instagram.com/solidbadluck
Однако мужчина захотел получить свою порцию славы, поэтому он оставил комментарий на Reddit и сказал, что это он на снимке. Кайлу поверили не сразу, поэтому ему пришлось приложить свою фотографию к комментарию. Вот теперь сомнений не было.
Фото: instagram.com/solidbadluck
Мужчина рассказал, что это его старая фотография, она была сделана, когда Крейвен учился в седьмом классе. Герой мема родился 10 августа 1989 года, так что на момент публикации снимка юноше уже было 22 с половиной года.
Фото: instagram.com/solidbadluck
Кроме того, оказалось, что Кайл вовсе не неудачник, он не только смог за две недели выиграть две приставки, но и является обладателем красивой улыбки – ношение брекетов не прошло бесследно. А ещё мужчина счастливо женат.
Фото: instagram.com/solidbadluck
Сейчас Крейвен работает в строительном бизнесе вместе со своим отцом. Слава «Неудачника Брайана» тоже приносит ему деньги, за своё лицо на футболках и разную атрибутику Кайл получает процент от дохода. Также мужчина снимался в рекламе. Таким образом с 2015-го за три года мужчина заработал около 20 тысяч долларов.
Фото: instagram.com/solidbadluck
Кстати, ранее мы рассказывали про героя мема «Успешный ребёнок». Вот как сейчас выглядит всемирно известный малыш – здесь подробнее.