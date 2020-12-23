Его считали неудачником с брекетами. Вот как выглядит сейчас герой популярного мема

В 2012 году в соцсетях впервые появился мем «Неудачник Брайан». На фото был изображён обычный школьник с брекетами, но лицо парня пришлось по душе пользователям. С тех пор прошло много времени и вряд ли найдётся хоть один человек старше 10 лет и младше 30 лет, который не знает этого парня. Мы решили узнать, как он выглядит и чем занимается сейчас.

Настоящее имя героя мема – Кайл Крейвен. Вся эта история началась с шутки его школьного друга, который не удержался и опубликовал фотографию Кайла на ресурсе Reddit. Снимок стал популярным, но другу Крейвена не пришлось говорить «упс, чел, извини», поскольку у Кайла оказалось отличное чувство юмора.