«Это самая большая птица в мире, живёт до 70 лет». Экскурсия по страусиной ферме под Слуцком

Анастасия Макеева, корреспондент:

На календаре долгожданные выходные, но если душа просит чего-то поэкзотичнее, чем привычные виды Синеокой, тогда мы знаем, где взять билеты на сафари. Отправляемся на страусиную ферму под Слуцком.

Владимир Гуркин, директор фермерского хозяйства:

Серега, ты что, гуляешь уже? Вот в период гона страус вот такой боевой. К спариванию приходит, у него розовым становится клюв.

Анастасия Макеева:

Это он так защищается? Владимир Гуркин:

Да, он нападает, он защищает своих самок.

Диву даешься: под Слуцком прописалось страусиное семейство. 30 грациозных голову в песок не прячут. На белорусских просторах даже рады снегу. Все благодаря заботливому папе Владимиру Михайловичу. Окрыленный мечтой, из бизнесменов перешел в фермеры и в 2007-м приобрел первую партию пернатых.

Владимир Гуркин:

Это черные африканские страусы, это самая большая птица в мире. Он в росте достигает 2,7-3 метра, когда встанет. Бегают до 70 километров в час. Живут как люди, говорят, до 70 лет они могут жить. Можно наблюдать их танцы, как они ухаживают за страусихами. Стандартная семья – это две самки, может быть и пять, но будет одна любимая, которая будет около него, которая будет с ним делать гнездо.

Про своих детей хозяин может читать лекции. Подход к диковинке искал в книгах. Длинные ресницы – защита от пыли. Мощные ноги могут стереть льва в порошок. А глаза еще одно оружие, видят опасность за 5 километров.

Владимир Гуркин:

Кожа приравнивается к крокодильей. Когти, говорят, применяются в абразивном производстве, говорят, в обработке алмазов. Ресницы применяются в косметике для изготовления кисточек. Крем делают из жира. Жир целебный: от раздражений на коже, ожогов. И хотя мозг размером с грецкий орех, все же в стратегии страусам нет равных. Приманить птичку в природе едва ли получится.

Владимир Гуркин:

У нас страус убегал, гнали целый день. Это не то что корову загнать: обошел и загнал. Нет, страус на тебя бежит, а потом – раз – развернулся в другую сторону. И по реке поплыл, только вот голова, вдоль реки поплыл. На следующий день нам уже звонят из соседней деревни, говорят, что ваш страус здесь ходит.

Австралийские малыши эму хотя и появились на слуцком ранчо недавно, стали любимцами туристов. До трех месяцев росли на квартире, поэтому любят поговорить и пошутить тоже.

Анастасия Макеева:

Наверное, они непредсказуемы? Владимир Гуркин:

Мы их до конца еще не знаем, те опасные. Анастасия Макеева:

Это страшный сон просто. Владимир Гуркин:

Не бойтесь, они любопытные.

В меню у страусов то же самое, что у куриных братьев меньших. За день уплетают 3-4 килограммов зерна, комбикорма. Так, у Владимира Гуркина появились свои поля, а затем яблоневый сад и малина. Садоводство – еще одна отдушина. И отличный десерт для туристов. Для гостей готовят даже омлет из страусиных яиц. Но пока золотого урожая нет. Африканцы, кстати, очень метеозависимы. За сезон у одной дамы может быть от 5 до 100 яиц. За плодами весом от полутора до двух килограммов до появления птенцов наблюдают в инкубаторе. Но не только этим славится звероферма. Есть здесь жар-птицы, овечки и даже представители ледникового периода.

Владимир Гуркин:

Еноты активны с вечера. Ночью тут шорох стоит, а днем больше спят. Лошадки есть, катаем. Завели дикого одомашненого кабана, потом появились полудикие полосатые поросята. Очень интересно на них было смотреть.