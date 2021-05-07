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Не хотите использовать пластиковые трубочки, а бумажные быстро размокают? Вот способ, как пить напиток без соломинки

07 мая 2021 06:03
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Все же привыкли пить напитки при помощи трубочки? Блогер показал способ, как это сделать без нее. Готовы поспорить, о таком лайфхаке вы точно не догадывались.

Не хотите использовать пластиковые трубочки, а бумажные быстро размокают? Вот способ, как пить напиток без соломинки-1

Фото: instagram.com/cakemail

Пекарь из Сиднея Джонатан Массаад опубликовал видео в своем Instagram. Молодой человек держит стакан с холодным напитком, но вместо того, чтобы воткнуть в него трубочку, он откладывает ее в сторону. Джонатан показывает зрителям на прямоугольный язычок на прозрачной крышке.

Не хотите использовать пластиковые трубочки, а бумажные быстро размокают? Вот способ, как пить напиток без соломинки-4

Фото: instagram.com/cakemail

По словам блогера нужно всего лишь нажать на этот язычок. Получается небольшое отверстие, из которого без труда можно пить свой напиток. Трюк рабочий, а еще он позволит сократить использование пластиковых трубочек и сохранить чистоту планеты. Кстати, сейчас сети общественного питания стараются уходить от пластиковых приборов, заменяя их на биоразлагаемые. Но многие жалуются, что бумажные трубочки быстро размокают в жидкости и разваливаются.

«Лучший лайфхак».

«Я должна была это попробовать с тех пор, как стала ненавидеть бумажные соломинки».

Вот еще один полезный совет. Фермер рассказал, как правильно хранить в холодильнике куриные яйца читайте далее.

# Полезные советы # калейдоскоп # Джонатан Массаад # Фотофакт

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