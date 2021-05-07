Не хотите использовать пластиковые трубочки, а бумажные быстро размокают? Вот способ, как пить напиток без соломинки

Все же привыкли пить напитки при помощи трубочки? Блогер показал способ, как это сделать без нее. Готовы поспорить, о таком лайфхаке вы точно не догадывались.

Пекарь из Сиднея Джонатан Массаад опубликовал видео в своем Instagram. Молодой человек держит стакан с холодным напитком, но вместо того, чтобы воткнуть в него трубочку, он откладывает ее в сторону. Джонатан показывает зрителям на прямоугольный язычок на прозрачной крышке.

По словам блогера нужно всего лишь нажать на этот язычок. Получается небольшое отверстие, из которого без труда можно пить свой напиток. Трюк рабочий, а еще он позволит сократить использование пластиковых трубочек и сохранить чистоту планеты. Кстати, сейчас сети общественного питания стараются уходить от пластиковых приборов, заменяя их на биоразлагаемые. Но многие жалуются, что бумажные трубочки быстро размокают в жидкости и разваливаются.

«Лучший лайфхак».

«Я должна была это попробовать с тех пор, как стала ненавидеть бумажные соломинки».