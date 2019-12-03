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Маме запретили давать ребёнку в школу бананы. Причина оказалась смешной

03 декабря 2019 13:52
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Женщина каждый день давала сыну в школу бананы, считая это вкусным и полезным перекусом. Но учительница попросила её больше так не делать. 

Как рассказывает дизайнер и иллюстратор Ребекка Миллс в Twitter, педагог запретила ей давать ребёнку на обед разрисованные бананы, поскольку из-за них в классе её сына Зака поднималась суматоха. Дети очень завидовали креативному подходу к оформлению фруктов. 

«Честно говоря, знание того, что моё искусство провоцирует шестилетних детей на беспорядки, – лучший комплимент из всех, что я когда-либо получала», – заметила австралийская художница из города Перт. 

Маме запретили давать ребёнку в школу бананы. Причина оказалась смешной-1

Фото: twitter.com/RebeccaMills 

Свои слова Ребекка сопроводила двумя фотографиями, на которых показала разрисованные бананы. Публикация женщины вызвала живой интерес, набрав более 177 тысяч «нравится». 

Из-за школьных правил девочка боялась ходить в туалет и оказалась в больнице 

В комментариях пользователи выразили своё несогласие с решением учительницы и посоветовали Миллс разрисовывать другие фрукты, но не переставать творчески подходить к ежедневным делам. 

Маме запретили давать ребёнку в школу бананы. Причина оказалась смешной-4

Фото: twitter.com/RebeccaMills 

После этого мама Зака уточнила, что на самом деле у её ребёнка прекрасная преподавательница, и её просьба скорее шутка, а не реальный запрет. 

«Я понимаю, почему она хочет, чтобы в классе было меньше хаоса. Я думаю, что поступила бы так же», – добавила Миллс. 

К слову, история Ребекки получила такую известность, что её публикацию ретвитнул сам Джеймс Оливер – английский повар и популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. 

А вот история другой мамы получила широкую огласку по совсем другой причине.

Женщина была крайне возмущена тем, чем кормят детей в школе её дочери – здесь подробнее

# Дети # калейдоскоп # Джейми Оливер # Фотофакт

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