Маме запретили давать ребёнку в школу бананы. Причина оказалась смешной

Женщина каждый день давала сыну в школу бананы, считая это вкусным и полезным перекусом. Но учительница попросила её больше так не делать.

Как рассказывает дизайнер и иллюстратор Ребекка Миллс в Twitter, педагог запретила ей давать ребёнку на обед разрисованные бананы, поскольку из-за них в классе её сына Зака поднималась суматоха. Дети очень завидовали креативному подходу к оформлению фруктов.

«Честно говоря, знание того, что моё искусство провоцирует шестилетних детей на беспорядки, – лучший комплимент из всех, что я когда-либо получала», – заметила австралийская художница из города Перт.