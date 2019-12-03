Маме запретили давать ребёнку в школу бананы. Причина оказалась смешной
Женщина каждый день давала сыну в школу бананы, считая это вкусным и полезным перекусом. Но учительница попросила её больше так не делать.
Как рассказывает дизайнер и иллюстратор Ребекка Миллс в Twitter, педагог запретила ей давать ребёнку на обед разрисованные бананы, поскольку из-за них в классе её сына Зака поднималась суматоха. Дети очень завидовали креативному подходу к оформлению фруктов.
«Честно говоря, знание того, что моё искусство провоцирует шестилетних детей на беспорядки, – лучший комплимент из всех, что я когда-либо получала», – заметила австралийская художница из города Перт.
Фото: twitter.com/RebeccaMills
Свои слова Ребекка сопроводила двумя фотографиями, на которых показала разрисованные бананы. Публикация женщины вызвала живой интерес, набрав более 177 тысяч «нравится».
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В комментариях пользователи выразили своё несогласие с решением учительницы и посоветовали Миллс разрисовывать другие фрукты, но не переставать творчески подходить к ежедневным делам.
Фото: twitter.com/RebeccaMills
После этого мама Зака уточнила, что на самом деле у её ребёнка прекрасная преподавательница, и её просьба скорее шутка, а не реальный запрет.
«Я понимаю, почему она хочет, чтобы в классе было меньше хаоса. Я думаю, что поступила бы так же», – добавила Миллс.
К слову, история Ребекки получила такую известность, что её публикацию ретвитнул сам Джеймс Оливер – английский повар и популяризатор домашней кулинарии и здорового питания.
А вот история другой мамы получила широкую огласку по совсем другой причине.
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