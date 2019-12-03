Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях

В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на видео, которое набрало несколько тысяч просмотров.

Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 21 ноября. Поединок затеяли большой рыжий (более крупный) и гигантский (поменьше) кенгуру. Несмотря на разницу в весовой категории, сумчатые сражаются на равных, поскольку это «тренировочный» бой.