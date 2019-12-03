Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях
В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на видео, которое набрало несколько тысяч просмотров.
Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 21 ноября. Поединок затеяли большой рыжий (более крупный) и гигантский (поменьше) кенгуру. Несмотря на разницу в весовой категории, сумчатые сражаются на равных, поскольку это «тренировочный» бой.
Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife
К слову, такие спарринги между кенгуру довольно частое явление. Детёныши сначала пробуют свои силы с матерью и своими ровесниками, а когда подрастут – уже со взрослыми самцами и самками.
Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife
Что касается утверждения лидерства, то с этой целью кенгуру обычно не дерутся. Чтобы показать своё превосходство, они меряются мускулатурой, растирают грудь и рвут траву.
Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife
Недавно мы рассказывали о другом кенгуру, которого нежно чесала девушка.
Когда она остановилась, животное попросило добавки – подробнее здесь.