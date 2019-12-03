Прямой эфир

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях

03 декабря 2019 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Австралии два кенгуру устроили дружескую потасовку. Их драка попала на видео, которое набрало несколько тысяч просмотров. 

Как сообщает Daily Mail, инцидент случился 21 ноября. Поединок затеяли большой рыжий (более крупный) и гигантский (поменьше) кенгуру. Несмотря на разницу в весовой категории, сумчатые сражаются на равных, поскольку это «тренировочный» бой. 

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях-1

Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife 

К слову, такие спарринги между кенгуру довольно частое явление. Детёныши сначала пробуют свои силы с матерью и своими ровесниками, а когда подрастут – уже со взрослыми самцами и самками. 

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях-4

Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife 

Что касается утверждения лидерства, то с этой целью кенгуру обычно не дерутся. Чтобы показать своё превосходство, они меряются мускулатурой, растирают грудь и рвут траву. 

Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях-7

Фото: facebook.com/warrumbunglewildlife 

Недавно мы рассказывали о другом кенгуру, которого нежно чесала девушка.

Когда она остановилась, животное попросило добавки – подробнее здесь

# Дикие животные # калейдоскоп # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что подарить на Новый год близким и друзьям?
03 декабря 2019 07:34

Что подарить на Новый год близким и друзьям?

«Сам Берия, Жуков, руководство партии на нём ездили». Показываем уникальные ретроавтомобили
03 декабря 2019 07:16

«Сам Берия, Жуков, руководство партии на нём ездили». Показываем уникальные ретроавтомобили

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»
02 декабря 2019 20:41

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»