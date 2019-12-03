«Сам Берия, Жуков, руководство партии на нём ездили». Показываем уникальные ретроавтомобили

Сергей Мукосей, коллекционер ретроавтомобилей:
Все сам: и заборчик, и дом, чтобы было весело себе и внукам.
Сергей Мукосей, коллекционер ретроавтомобилей:
Все сам: и заборчик, и дом, чтобы было весело себе и внукам.
Про таких, как Сергей Витольдович, говорят – человек с золотыми руками. Вот уже 30 лет мастер из Гродно реанимирует старую технику. Во дворе закаляет сталь и рассказывает про свою «Искру», которая зажгла раз и навсегда.
Сергей Мукосей:
Это автомобиль «ЗИМ». В те времена он был правительственным автомобилем. Сам Берия, Жуков, руководство партии на нем ездили. Эта машина стоила, как две «Победы», а «Победа» стоила, как квартира.
В домашнем автопарке и 21-я «Волга». На колеса мастер поставил уже больше десятка легенд.
Сергей Мукосей:
Она была такси. Вот таксометр мы нашли, где еще оплата в копейках. Что было интересно, для народа создали уникальные диваны, которые раскладывались и 3 человека спокойно могли спать.
Любителей старины гродненец сплотил в клубе «Винтаж». Ищут раритеты через объявления, помогают друзья и дальнобойщики. От двигателей до чехлов – все восстанавливают сами.
Сергей Мукосей:
То колесо купишь, то бак, из огорода, курятников, гаражей мы вытягиваем их.
Александр Чубин, участник авторетроклуба «Винтаж»:
Это мотоцикл ИЖ-49, 52-го года выпуска, на год моложе меня. Понадобилось еще 2 донора, нашли и получился один.
У команды есть стимул – фестиваль «SunDay», который собирает летом автолюбителей со всего мира. Поэтому за тюнингом проводят часы напролет, чтобы потом пофорсить и собрать улыбки.
Ирина Довгяло, участник авторетроклуба «Винтаж»:
Столько идей у него, я просто поражаюсь! Каждый год у него – новинка. Есть свой оркестр. На каждые городские праздники мы выезжаем, на 9 мая.
Сейчас в центре внимания – «Урал М-62». Один из самых дорогих в советские времена. Милицейский хит.
Сергей Мукосей:
Когда он был милицейский, возили в вытрезвитель не особо трезвых.
Не гараж, а сокровищница! На квадратных метрах уместилась целая эпоха. Здесь и народный автомобиль «Москвич-400» и любимый транспорт советских врачей и ученых – «Победа».
Сергей Мукосей:
В 46-м году выпустили автомобиль и назвали «Родина», но потом Сталин спросил: «И почем будете продавать Родину?». Тогда резко ее переименовали в честь победы.
К переделке энтузиасты подходят с юмором. «ГАЗ-65», он же божья коровка, превратился в символичную Жужу.
Не менее яркий дресс-код обрела культовая инвалидка, она же «моргуновка».
Сергей Мукосей:
Старые автомобили, говорят, что все улыбчивые, они веселее были.
Вся техника на ходу. На случай поломки у капитанов всегда с собой аптечка. «ГАЗ-69» – любимец солдат и председателей колхозов.
Сергей Мукосей:
Если очередь стоит сфотографироваться, то это не зря сделано.
Своей очереди ждут эти красавицы-«Волги». В свои 60 они дадут фору иномаркам.
Александр Чубин:
Сергей Витольдович – это наш мотор, без него ничего бы здесь не было.
Сергей Мукосей:
Теперь у меня цель – создать музей, чтобы людям было интересно, чтобы не забыли историю.