«Сам Берия, Жуков, руководство партии на нём ездили». Показываем уникальные ретроавтомобили

Сергей Мукосей, коллекционер ретроавтомобилей:

Все сам: и заборчик, и дом, чтобы было весело себе и внукам.

Про таких, как Сергей Витольдович, говорят – человек с золотыми руками. Вот уже 30 лет мастер из Гродно реанимирует старую технику. Во дворе закаляет сталь и рассказывает про свою «Искру», которая зажгла раз и навсегда.

Сергей Мукосей:

Это автомобиль «ЗИМ». В те времена он был правительственным автомобилем. Сам Берия, Жуков, руководство партии на нем ездили. Эта машина стоила, как две «Победы», а «Победа» стоила, как квартира.

В домашнем автопарке и 21-я «Волга». На колеса мастер поставил уже больше десятка легенд. Сергей Мукосей:

Она была такси. Вот таксометр мы нашли, где еще оплата в копейках. Что было интересно, для народа создали уникальные диваны, которые раскладывались и 3 человека спокойно могли спать.

Любителей старины гродненец сплотил в клубе «Винтаж». Ищут раритеты через объявления, помогают друзья и дальнобойщики. От двигателей до чехлов – все восстанавливают сами.

Сергей Мукосей:

То колесо купишь, то бак, из огорода, курятников, гаражей мы вытягиваем их.

Александр Чубин, участник авторетроклуба «Винтаж»:

Это мотоцикл ИЖ-49, 52-го года выпуска, на год моложе меня. Понадобилось еще 2 донора, нашли и получился один.

У команды есть стимул – фестиваль «SunDay», который собирает летом автолюбителей со всего мира. Поэтому за тюнингом проводят часы напролет, чтобы потом пофорсить и собрать улыбки.

Ирина Довгяло, участник авторетроклуба «Винтаж»:

Столько идей у него, я просто поражаюсь! Каждый год у него – новинка. Есть свой оркестр. На каждые городские праздники мы выезжаем, на 9 мая.

Сейчас в центре внимания – «Урал М-62». Один из самых дорогих в советские времена. Милицейский хит. Сергей Мукосей:

Когда он был милицейский, возили в вытрезвитель не особо трезвых.

Не гараж, а сокровищница! На квадратных метрах уместилась целая эпоха. Здесь и народный автомобиль «Москвич-400» и любимый транспорт советских врачей и ученых – «Победа».

Сергей Мукосей:

В 46-м году выпустили автомобиль и назвали «Родина», но потом Сталин спросил: «И почем будете продавать Родину?». Тогда резко ее переименовали в честь победы.

К переделке энтузиасты подходят с юмором. «ГАЗ-65», он же божья коровка, превратился в символичную Жужу.

Не менее яркий дресс-код обрела культовая инвалидка, она же «моргуновка».

Сергей Мукосей:

Старые автомобили, говорят, что все улыбчивые, они веселее были.

Вся техника на ходу. На случай поломки у капитанов всегда с собой аптечка. «ГАЗ-69» – любимец солдат и председателей колхозов.

Сергей Мукосей:

Если очередь стоит сфотографироваться, то это не зря сделано.

Своей очереди ждут эти красавицы-«Волги». В свои 60 они дадут фору иномаркам.