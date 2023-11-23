Почти 30 лет мужчина пытается развестись с супругой, но суд отклоняет его иски

История 89-летнего мужчины из Индии попала в заголовки СМИ из-за того, что он не может развестись со своей женой почти три десятилетия. Супруги поженились в 1963 году, у них родились трое детей. Муж служил в армии, а его вторая половинка работала учителем. Семейная жизнь складывалась хорошо, пока мужчину не перевели на службу в другой город. Женщина переезжать отказалась. В итоге брак распался – в 1996 году мужчина подал на развод, пишет Oddity Central.

С тех пор он добивается развода. Несколько раз суд признавал, что брак уже не спасти, но все равно не разводил супругов. Последний из исков пенсионер подал в Верховный суд, но снова ничего не вышло. На этот раз судья учел и желание 82-летней жены, ведь она не хочет умирать с клеймом разведенной женщины.

Такая сложная история развода совсем не редкость в Индии. Расторжение брака в стране считается неприемлемым. Аннулирование происходит только в случае доказательства насилия или жестокости со стороны одного из супругов. Социальное давление также заставляет людей жить всю жизнь в несчастливом браке. По некоторым данным, в стране лишь 1 из 100 союзов заканчивается разводом.

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