Специалисты рассказали, как заметить первый признак переизбытка соли в организме

Употребление большого количества соли может привести к ряду заболеваний. Сколько соли можно употреблять взрослому человеку в сутки и какие признаки переизбытка можно заметить на своем теле?

Одним из симптомов чрезмерного употребления соли является отек рук и ног. Он может проходить сам по себе, но если не сходит в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу, пишет The Sun.

Когда человек употребляет слишком много соли, организм сохраняет лишний натрий и увеличивает количество жидкости за пределами клеток. Это приводит к тому, что почки выводят меньше воды, и у человека повышается артериальное давление.