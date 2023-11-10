Специалисты рассказали, как заметить первый признак переизбытка соли в организме

Употребление большого количества соли может привести к ряду заболеваний. Сколько соли можно употреблять взрослому человеку в сутки и какие признаки переизбытка можно заметить на своем теле?
Употребление большого количества соли может привести к ряду заболеваний. Сколько соли можно употреблять взрослому человеку в сутки и какие признаки переизбытка можно заметить на своем теле?
Фото: Pixabay
Одним из симптомов чрезмерного употребления соли является отек рук и ног. Он может проходить сам по себе, но если не сходит в течение нескольких дней, нужно обратиться к врачу, пишет The Sun.
Когда человек употребляет слишком много соли, организм сохраняет лишний натрий и увеличивает количество жидкости за пределами клеток. Это приводит к тому, что почки выводят меньше воды, и у человека повышается артериальное давление.
Фото: Pixabay
Согласно рекомендациям мировых организаций здравоохранения, взрослым следует употреблять не более шести граммов соли в день. К слову, большую ее часть люди употребляют не в результате добавления щепотки в еду. Достаточно много соли содержится в готовых продуктах, таких как хлеб и различные соусы. По словам экспертов, зачастую отеки появляются через день после употребления подобных продуктов.
Фото: Pixabay
Стоит отметить, что отеки не всегда показатель того, что человек съел много соли. Если у вас отекла одна лодыжка, ступня или нога и нет травмы, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Посетить специалиста следует, если припухлость красная, болезненная или горячая на ощупь, а также, если у вас повышенная температура или диабет.
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