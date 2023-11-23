Кейт Миддлтон надела 100-летнюю бриллиантовую тиару на ужин с президентом Южной Кореи

На приветственный ужин с президентом Южной Кореи и его супругой Кейт Миддлтон выбрала длинное белое платье с золотым узором от дизайнера Дженни Пэкхем, пишет The Voice. Изысканный наряд дополнили белые перчатки и клатч. По традиции принцесса удивила украшениями. На ушах принцессы сверкали серьги с бриллиантами, а на голове – тиара «Стратморские розы», которую последний раз видели на публике почти 100 лет назад.

Тиару подарили родители Елизавете Боуз-Лайон [матери королевы Елизаветы II – прим. ред.] в 1923 году на свадьбу с герцогом Йоркским. По задумке дизайнеров украшение с бриллиантами должно было подчеркнуть молодость и нежность невесты. Более того, каждый цветок из тиары можно отделить от основы и носить как брошь. Также снимаются крупные камни, чтобы их можно было заменить другими.

Последний раз тиару надевала Елизавета II после вступления на трон. Появление Кейт Миддлтон в редкой драгоценности уже облетело мировые СМИ, многие назвали это историческим событием.

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