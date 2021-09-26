«Любви и благополучия». Бронзовый призёр ОИ в Токио Максим Недосеков женился

Новости Беларуси. Бронзовый призер Олимпийских игр Максим Недосеков женился. Об этом сообщили в НОК Беларуси.
«Любви и благополучия, понимания и долгих лет совместной жизни молодоженам», – пожелали в Национальном олимпийском комитете.
Новости Беларуси. Бронзовый призер Олимпийских игр Максим Недосеков женился. Об этом сообщили в НОК Беларуси.
«Любви и благополучия, понимания и долгих лет совместной жизни молодоженам», – пожелали в Национальном олимпийском комитете.
Фото: instagram.com/olympicteamby
Избранницей 23-летнего спортсмена стала 21-летняя легкоатлетка Дарья Батогова. Свадьба состоялась 25 сентября, после нее молодожены в компании друзей отправились в ресторан. Многие из них поделились кадрами радостного события в соцсетях.
Фото: instagram.com/maksim_nedasekau
Напомним, 1 августа на ОИ в Токио Недосеков завоевал золото по прыжкам в высоту. По словам спортсмена, первым делом после этого он пробовал дозвониться девушке, но так и не смог. Зато позже Дарья приехала его встречать в аэропорт. Тогда и стало известно, кто же является избранницей бронзового призера.
Фото: instagram.com/maksim_nedasekau
Кстати, Максим Недосеков рассказывал, что после победы его не только поздравляли. «Там не то что волна, там само море нахлынуло на меня» (здесь подробнее).