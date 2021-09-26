«Любви и благополучия». Бронзовый призёр ОИ в Токио Максим Недосеков женился

Избранницей 23-летнего спортсмена стала 21-летняя легкоатлетка Дарья Батогова. Свадьба состоялась 25 сентября, после нее молодожены в компании друзей отправились в ресторан. Многие из них поделились кадрами радостного события в соцсетях.

Напомним, 1 августа на ОИ в Токио Недосеков завоевал золото по прыжкам в высоту. По словам спортсмена, первым делом после этого он пробовал дозвониться девушке, но так и не смог. Зато позже Дарья приехала его встречать в аэропорт. Тогда и стало известно, кто же является избранницей бронзового призера.